Black Friday, Qualescegliere.it: and the winner is… il ferro da stiro

Elettronica di consumo e cura per la casa. Quindi smartphone e tablet, ovviamente, ma anche robot aspirapolvere, scope elettriche e sorprendentemente un prodotto come il ferro da stiro. Questi gli acquisti degli italiani durante il Black Friday dello scorso anno, secondo la classifica stilata dal portale Qualescegliere.it Il “Venerdì Nero” di importazione statunitense è ormai una giornata di shopping diffusa anche in Italia, soprattutto per gli acquisti online, e in vista dell’appuntamento di quest’anno – che cade il 23 novembre – si moltiplicano studi, analisi, sondaggi e tendenze.

L’ultimo arriva dunque dal sito Qualescegliere.it che fa il punto sul 2017 e anticipa quali dovrebbero essere gli acquisti più gettonati di quest’anno. I settori più apprezzati per gli acquisti nel 2017 sono stati la cura della casa e l’elettronica di consumo. “Robot aspirapolvere (i-robot), scope elettriche senza fili, tablet e smartphone – dice il portale – hanno conquistato gli italiani, che hanno speso in media 61 euro, concentrando i loro acquisti soprattutto nelle fasce serali, tra le 18 e le 22. Il dato che cattura l’attenzione è sicuramente l’attenzione maschile verso prodotti legati alla cura della persona e della casa. Sorprendentemente è il ferro da stiro il prodotto che ha conquistato gli uomini italiani, seguito dall’estrattore di succo, e infine dalla scopa elettrica”.

Gli acquisti cambiano anche in base all’età. Giovani e giovanissimi hanno comprato prodotti hi-tech, come tablet, cuffie bluetooth e smartphone, mentre più ci si avvicina alla Generazione X e più sono i prodotti per la casa e la cura della persona (scopa elettrica, spazzola lisciante, aspirapolvere, estrattore di succo e impastatrice) ad avere la meglio. Per gli over 65, invece, fra i primi acquisti c’è il misuratore di pressione.

Quali sono le tendenze per il 2018? Secondo la ricerca è la tecnologia a dominare. “Gli italiani dovrebbero orientare i loro acquisti verso prodotti hi-tech come smart speaker, un prodotto sempre più richiesto in grado di semplificare la vita di tutti i giorni, smartwatch, cuffie wireless e smart tv e sorprendentemente anche un prodotto per la bellezza, l’epilatore a luce pulsata. Ma non finisice qui! Anche quest’anno come lo scorso, confermati nella lista dello shopping la scopa elettrica senza fili e il robot aspirapolvere”.