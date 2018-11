Black Friday, Trovaprezzi: dall’America con furore alla conquista degli italiani

L’attesa è iniziata: gli italiani hanno già compilato la lista dei desideri e iniziato a segnare i giorni sul calendario fino ad arrivare alla fatidica data, che non è Natale, bensì il Black Friday e il suo vicino Cyber Monday, ovvero i giorni degli sconti di novembre dove si possono fare veri e propri affari d’oro. Online si avverte già un certo fermento. Trovaprezzi.it– comparatore prezzi online- stima che per questo 2018 le premesse per raggiungere e superare il risultato del 2017 ci siano tutte.

Guardando i dati dello scorso anno, quando per la sola giornata del Black Friday si è registrato il record di sempre con quasi 1 milione e mezzo di ricerche (ovvero +20% rispetto all’anno precedente), ci si rende conto delle proporzioni di tutto rilievo che questa giornata ha raggiunto non solo per gli operatori – quindi in termini di vendite e fatturato (200 milioni di € nel 2017) – ma anche per i consumatori che, ormai sempre più attenti e sensibili al risparmio, concentrano la loro attenzione e le loro risorse per fare acquisti importanti in questo periodo, e non solo in vista del Natale.

Ma il 2017 è stato un anno importante e di svolta non solo per gli USA, dove per la prima volta il business online ha nettamente superato quello offline, ma anche per l’Italia che ha contato oltre 35 milioni di utenti multicanale attivi nel solo venerdì 24 novembre: ovvero più della metà della popolazione italiana impegnata a fare acquisti di prodotti in promozione.

Anche i dati di Trovaprezzi.it confermano il richiamo impressionante di questo evento: più di 2 milioni e mezzo di utenti connessi e oltre 11 milioni di pagine di offerte visualizzate nei giorni compresi tra il Black Friday ed il Cyber Monday 2017.

La tradizione del Black Friday ha origine novantaquattro anni fa, nella città di Filadelfia – negli USA – nel novembre del 1924 esattamente il giorno successivo al Giorno del Ringraziamento: è lì che, in occasione della prima parata dei famosi grandi magazzini Macy’s, si può fissare la nascita di questa manifestazione che dà l’avvio allo shopping natalizio.

Per quanto riguarda l’origine del nome “venerdì nero” ci sono varie versioni. Da una parte, qualcuno narra derivi dagli episodi di traffico da bollino nero che negli anni sessanta paralizzavano le strade americane per la corsa ai negozi; secondo altri racconti invece, questa definizione avrebbe preso spunto dal colore dei registri contabili degli esercenti che proprio all’indomani del Thanksgiving Day passava dal rosso delle perdite al nero – colore con cui venivano registrate le transazioni in attivo.

Quali che siano gli aneddoti legati alla definizione del Black Friday una cosa è certa: con il boom economico degli anni ’80 questo evento è stato esportato dagli States in tutto il mondo e l’avvento del commercio online ha completato l’esplosione della corsa allo shopping che in questa ricorrenza sta battendo anno dopo anno un record dopo l’altro, anche nel nostro paese.