Blcak Friday, Tiendeo: lo smartphone in cima alla wish list degli italiani

Elettronica, abbigliamento ma anche elettromotrici e arredamento. Saranno questi i prodotti più gettonati e ricercati durante il Black Friday 2018. A pochi giorni da grande appuntamento con gli sconti e le offerte pre-natalizie, Tiendeo.it, app e portale leader per le offerte e i cataloghi online geolocalizzati, stila una lista delle tendenze d’acquisto per il 23 novembre, la fatidica data che gli appassionati di shopping attendono con ansia.

L’ettronica è il settore per eccellenza dell’evento, con un dominio del 27% sulle ricerche totali di offerte svoltesi negli ultimi due anni durante la settimana del Black Friday. Tra i prodotti più desiderati, gli smartphones rappresentano il 42% delle ricerche del settore elettronica (ovvero l’11% delle ricerche totali della piattaforma). Seguono a poca distanza televisori e console di videogiochi, entrambi gli articoli sono in costante trasformazione e la loro domanda è in aumento. Secondo Tiendeo, la spesa media per questa categoria sarà di 349€.

In molti approfitteranno del Black Friday per comprare vestiti, scarpe e accessori durante il Black Friday è un’abitudine ormai frequente: durante le ultime stagioni nella settimana del Black Friday la categoria moda ha coinciso con un 18% delle ricerche totali effettuate su Tiendeo.it. Non a caso, sono sempre di più le marche e i negozi che mettono a disposizione dei consumatori i modelli più desiderati ad un prezzo decisamente allettante. Le previsioni per questo Black Friday indicano che la spesa media per abbigliamento e calzature sarà di 149€.

Gli elettrodomestici sono una delle grandi rivelazioni degli ultimi anni. Rappresentano il 17% delle ricerche totali effettuate su tiendeo.it durante il 2016 e il 2017. Nella maggior parte dei casi si tratta di elettrodomestici di uso quotidiano che implicano un investimento importante all’interno del budget familiare. Tiendeo.it prevede una spesa media di 389€ in elettrodomestici* per questo Black Friday.

Un’altra voce importante all’interno dell’economia domestica è rappresentata da tutto ciò che riguarda la ristrutturazione o l’acquisto di nuovi mobili e di elementi di arredo. Sembra che sia sempre più difficile trovare tempo e denaro per questo tipo di investimenti, non a caso il Black Friday può essere una grande opportunità per risparmiare, comprando prodotti di qualità a un prezzo contenuto. Le ricerche di mobili e arredo su Tiendeo.it durante i Black Friday 2016 e 2017 rappresentano il 10% del totale.