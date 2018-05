Tutto pronto per la XIII edizione del Netcomm Forum, l’appuntamento di riferimento in Italia sui temi dell’e-commerce, il digital retail e la digital transformation delle aziende. Il 30 e 31 maggio al MiCo di Milano si terrà infatti la due giorni dedicata al business, alla formazione e al networking per far crescere la propria impresa.

All’evento, sarà presente anche Casa del Consumatore che illustrerà ShoppingVerify, l’unico sito di recensioni sugli acquisti online ideato e gestito da un’associazione di consumatori.

Realizzato con fondi pubblici, il sito ha ispirato e adotta le linee guida della Prassi di Riferimento 34/2017 di UNI (l’Ente Italiano di Normazione) per la raccolta recensioni sugli acquisti online. Attento alla veridicità delle recensioni condivise, ShoppingVerify offre la grande opportunità di mettere in contatto diretto consumatori ed e-commerce.

Consente agli store registrati di ricevere commenti su acquisti verificati e ne attesta l’affidabilità con il Marchio Clienti Soddisfatti, riconosciuto agli store che ricevono recensioni verificate positive.

Durante il NetComm Forum, il team di ShoppingVerify permetterà ai visitatori di testare il sito e scoprirne funzionamento e vantaggi.