Alimentazione, CIWF: i Paesi più ricchi devono ridurre il consumo di carne. Lo studio

L’Italia occupa l’ottavo posto nella lista dei Paesi che devono ridurre il consumo generale di prodotti di origine animale e rientra fra i principali 25 consumatori di prodotti animali al mondo – dopo Finlandia (2°), Spagna (3°), Portogallo (5°), Svezia (6°) e Francia (7°). È quanto emerge dal report More money more meat (Più soldi, più carne), presentato da Compassion in World Farming, che rivela quanto ogni Paese ad alto e medio reddito debba ridurre il proprio consumo di carne, pesce e prodotti ittici, latticini e uova. Un cambio necessario per restare nei limiti e non compromettere la salute del pianeta.

L’Islanda, secondo lo studio, è il Paese che deve ridurre maggiormente il consumo di tutti gli alimenti di origine animale (73%), mentre gli Stati Uniti devono ridurre il proprio consumo eccessivo di carne di ben l’82%. Il consumo italiano, invece, deve ridursi del 69% per la carne, del 53% per i prodotti lattiero-caseari, del 30% per il pesce e altri prodotti ittici, e del 58% per le uova.

“Nei Paesi più ricchi – ha affermato il CEO globale di CIWF, Philip Lymbery – ci stiamo letteralmente dirigendo verso l’estinzione un boccone alla volta. Il nostro insaziabile appetito per la carne a basso costo e per altri alimenti di origine animale sta danneggiando la nostra salute, causando immense crudeltà sugli animali e uccidendo il nostro pianeta. Se non apriamo gli occhi e non agiamo subito per ridurre questo disastroso sovraconsumo, sarà semplicemente troppo tardi”.

“Le nazioni più ricche – prosegue – hanno la responsabilità di agire immediatamente attraverso politiche nazionali per contrastare e ridurre il loro impatto nel determinare le emergenze climatiche, sanitarie e naturali”.

Consumo di carne, i dati principali del Rapporto

More money more meat fornisce dati sulla riduzione di tutti gli alimenti di origine animale e calcoli dettagliati per il consumo effettivo, comprese le parti non commestibili degli alimenti di origine animale e i rifiuti a livello domestico. I calcoli si basano sulla EAT-Lancet Planetary Health Diet (la Dieta per la salute del pianeta di EAT-Lancet), linee guida che mirano a fornire diete sane attraverso sistemi alimentari sostenibili entro il 2050.

Vediamo, in sintesi, i punti principali del Rapporto.

Complessivamente, l’Islanda è il Paese con più strada da fare, dovendo ridurre il quantitativo di calorie provenienti da alimenti di origine animale del 73% (per arrivare al 12% delle calorie indicato dalla dieta EAT-Lancet), seguito da Finlandia (70%), Danimarca (68%), Montenegro (66%) e Lussemburgo (65%). Per quanto riguarda la carne, come detto, gli Stati Uniti sono in cima alla classifica dei Paesi che necessitano di una maggiore riduzione, con l’82%, seguiti da Australia (80%), Argentina (80%), Israele (78%) e Spagna (78%).

In testa al consumo eccessivo di pesce e prodotti ittici troviamo Islanda (77%), Maldive (76%), Seychelles (64%), Repubblica di Corea (63%) e Malesia (63%). Mentre nel settore lattiero-caseario i primi cinque Paesi che devono ridurre i consumi sono Finlandia (74%), Montenegro (74%), Albania (71%), Paesi Bassi (69%), e Svizzera (68%), e per le uova: Messico (76%), Cina (76%), Giappone (75%), Paesi Bassi (74%) e Malesia (73%).

CIWF: Governi passivi nell’affrontare il problema

Il report sottolinea “l’attuale passività dei Governi nell’affrontare il problema”, mentre “la Danimarca risulta in prima linea per quanto riguarda i progressi, avendo recentemente pubblicato alcune delle linee guida alimentari più rispettose dell’ambiente al mondo, e ha deciso di creare un piano d’azione nazionale a sostegno degli alimenti a base vegetale con consistenti finanziamenti”.

Servirebbe, quindi, secondo CIWF, “definire dei chiari obiettivi per la riduzione del consumo di prodotti di origine animale, sostenere questi obiettivi con strategie o piani d’azione, includendo una varietà di misure da poter mettere in atto. Allineare le linee guida dietetiche con i principi della dieta EAT-Lancet per un’alimentazione sana basata su sistemi alimentari sostenibili e incentivare diete sane a base di alimenti vegetali. Inoltre, è necessario assicurare che i sussidi non vengano stanziati per gli allevamenti intensivi o la produzione di mangimi, ma per sostenere produttori di alimenti vegetali e allevatori che operano applicando alti standard di benessere animale e procedure maggiormente rispettose della natura”.

