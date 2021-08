Come scegliere l’accappatoio perfetto

Accappatoio, come scegliere quello che fa per noi

Morbido e caldo, che asciughi alla perfezione dopo un bagno in pieno inverno o leggero e facile da trasportare da utilizzare in palestra dopo l’allenamento? Ognuno di noi ha esigenze diverse per quanto riguarda l’accappatoio, un accessorio funzionale che permette di asciugarsi dopo una doccia o un bagno. Il materiale di qualità garantisce l’asciugatura rapida, la consistenza dello stesso definisce il tipo di accappatoio che si sta acquistando.

Dove trovare l’accappatoio migliore

Purtroppo gli accappatoi disponibili nei negozi non sono tutti uguali, o comunque non è facile trovare un'ampia offerta, per colori, materiali, consistenza della spugna. Fortunatamente oggi è possibile acquistare accappatoi di qualità anche online, approfittando delle migliori marche e anche dell'assortimento dei grandi negozi di biancheria.

Grazie a internet è possibile scegliere il proprio accappatoio direttamente da casa e ottenerlo tramite corriere in tempi brevissimi, pagando con un qualsiasi metodo elettronico o con bonifico bancario.

L’accappatoio in spugna

Un buon tessuto di cotone fa un buon accappatoio. La spugna morbida e assorbente permette infatti di ottenere una buona vestibilità, ma anche di asciugare alla perfezione.

Il cotone è il materiale solitamente utilizzato per produrre la spugna di accappatoi e asciugamani, ma non tutte le spugne sono uguali tra loro. Per la scelta è consigliabile verificare la grammatura al metro quadrato: maggiore è il numero che la esprime e più gonfia, spessa e assorbente è la spugna. Chi desidera quindi un accappatoio confortevole e molto piacevole, perfetto in ogni situazione, dovrebbe prediligere un accappatoio in spugna a grammatura elevata. Se invece si ha la necessità di un accappatoio da usare quotidianamente, che si asciughi in fretta dopo l’utilizzo e che sia poco ingombrante, allora anche la spugna più leggera potrà essere ideale.

Per quanto riguarda la taglia, solitamente si preferisce un accappatoio leggermente abbondante, perché risulta più comodo e piacevole da utilizzare.

L’accappatoio in microfibra

Molto diffusi sono anche gli accappatoi in microfibra, perché questo materiale è molto robusto, resistente, facile da asciugare. Spesso è il preferito da chi fa sport, per l’uso in palestra o in piscina.

È proprio il materiale a rendere l’accappatoio in microfibra particolarmente apprezzato in queste occasioni: è leggera, sottile e facile da compattare. In modo da inserire l’accappatoio nella borsa da palestra senza troppi problemi e da avere l’accappatoio già pronto il giorno dopo, perfettamente asciutto e adatto ad essere nuovamente utilizzato. Anche per la microfibra esiste la questione della grammatura, solitamente i 250 g per metro quadrato sono la scelta più versatile. La microfibra è sottile e assorbente e anche particolarmente morbida, per questo molti la preferiscono anche per l’utilizzo in casa. Si deve anche considerare che un accappatoio in microfibra può essere sfruttato anche come vestaglia ed è perfetto in viaggio: una volta ripiegato occupa pochissimo spazio ed entra senza problemi in valigia.