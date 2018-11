TopNews. Consumi: su Amazon il Black Friday dura una settimana

Su Amazon il Black Friday dura una settimana. Offre sconti compresi fra il 15% e il 40%. E avvia di fatto la stagione dello shopping natalizio. Evento di importazione americana diffuso ormai anche in Italia, con uno sprint tutto particolare legato proprio all’e-commerce, per Amazon la settimana del Black Friday inizierà il 19 novembre, continuerà fino a venerdì 23, non si fermerà durante il week end e si chiuderà il 26 novembre col Cyber Monday, il lunedì dedicato agli sconti sugli acquisti online. Per l’occasione, dal 16 al 26 novembre, apre il primo pop-up store italiano a Milano.

“Durante la settimana del Black Friday, i clienti potranno godere anche di Offerte Lampo della durata massima di 6 ore e di Offerte del Giorno che riguarderanno prodotti molto popolari che potranno durare fino a 24 ore”, annuncia Amazon. Che quest’anno, annuncia una nota stampa, “per svelare in anteprima una selezione dei prodotti più interessanti tra proposte regalo, elettronica di consumo, specialità regionali e tanto altro, durante il periodo di Black Friday, aprirà nel centro di Milano Amazon Loft for Xmas, il primo pop-up store di Amazon in Italia”. Amazon Loft for Xmas sarà aperto al pubblico dal 16 al 24 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, in via Dante 14 a Milano. Per alcuni eventi è previsto un numero di posti limitato ed è richiesta la registrazione. Pop-Up store saranno aperti anche nelle principali città europee: Parigi, Londra, Madrid, Berlino e Amsterdam. Durante il Cyber Monday, infine, ci saranno offerte soprattutto sui prodotti di elettronica e tecnologia, giocattoli, articoli per la casa e la cucina e utensili.

Notizia pubblicata il 07/11/2018 ore 08.26