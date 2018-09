La cosmesi incontra i consumatori: domani evento UNC-Cosmetica Italia

Il mondo della cosmesi incontra i consumatori a CosmesiAmo, l’evento con corner gratuiti, momenti di confronto e informazione promosso dall’Unione Nazionale Consumatori in collaborazione con Cosmetica Italia, in agenda domani a Roma al Due Ponti Sporting Club. L’appuntamento è dedicato alla bellezza e al make up, alla cura della pelle e dei capelli, con un momento talk show e diversi corner in cui testare i prodotti.

“ I cosmetici fanno parte del nostro quotidiano. Nonostante il consumatore sia sempre più attento, spesso non è immediato comprendere la complessità del mondo della bellezza, le variegate professionalità coinvolte e il costante investimento in ricerca e sviluppo della nostra industria – ha detto il presidente di Cosmetica Italia, Renato Ancorotti – La collaborazione che da tre anni ci affianca a Unione Nazionale Consumatori nella realizzazione di CosmesiAmo ci consente di dare concretezza all’obiettivo di incontrare il consumatore e raccontare il valore della cosmesi. CosmesiAmo è infatti l’appuntamento aperto al pubblico che grazie a momenti di confronto con esperti del settore e corner esperienziali permette di toccare con mano le diverse sfaccettature del settore. L’impegno di Cosmetica Italia per promuovere una corretta conoscenza dei cosmetici e del loro utilizzo prosegue poi grazie al sito ABC cosmetici (www.abc-cosmetici.it), voluto dall’Associazione Nazionale delle Imprese Cosmetiche per un consumatore informato e consapevole».

“Siamo alla terza edizione di CosmesiAmo, un appuntamento al quale teniamo molto – afferma il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona – nato per avvicinare i consumatori al mondo della cosmetica, dando loro le corrette informazioni e la possibilità di toccare con mano i trattamenti e le novità del mercato. I consumatori, infatti, mostrano grande interesse nei confronti di tutto ciò che riguarda la bellezza e la cura del corpo, ma non sempre si avvicinano ai vari trattamenti o ai prodotti con la giusta consapevolezza, per questo è fondamentale sgombrare il campo dai luoghi comuni e dalle fake news”.