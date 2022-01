E-commerce farmaceutico, boom di interesse per i tamponi rapidi fai da te

Continua a crescere, nel 2021, l’e-commerce farmaceutico, ossia il mercato online dei Farmaci da banco e degli Articoli medico sanitari. Secondo l’ultima indagine di Idealo, le ricerche online dei Farmaci da banco nel 2021 sono aumentate del +64% ed è quasi raddoppiata la percentuale di intenzioni di acquisto, + 98%.

E-commerce farmaceutico, i prodotti più cercati nel 2021

Nel 2021 gli italiani online si sono dimostrati particolarmente attenti a contrastare alcuni fattori importanti di rischio per la salute come l’insonnia, lo stress e il fumo. Le ricerche online di Farmaci per combattere l’insonnia e lo stress e i Rimedi per smettere di fumare sono, infatti, aumentate di oltre il +200% rispetto al 2020.

Si fanno scorte online di prodotti antidolorifici (+139%) e di Medicinali per tosse, raffreddore e influenza (+136%), acquistabili senza ricetta medica e che, in via precauzionale, si vuole avere pronti a casa.

Aumentano, inoltre, le ricerche di rimedi per il benessere fisico in generale, come i Prodotti per la salute intima femminile (oltre +200%), i Farmaci antiallergici (+177%), i Farmaci per occhi, orecchie e naso come le soluzioni nasali e i colliri (+150%) e i Farmaci gastrointestinali (+58%).

Per quanto riguarda i dispositivi medico sanitari crescono, nel mondo dell’e-commerce farmaceutico, i Misuratori di glicemia (oltre +200%), i Disinfettanti (+102%), i Prodotti per diabetici (+71%) e le Calze elastiche (+51%).

In controtendenza, invece, i termometri e i saturimetri portatili da dito per rilevare la saturazione di ossigeno e la frequenza cardiaca, presenti ormai in tutti gli armadietti per i medicinali degli italiani. L’interesse online per questi prodotti nel 2021 è diminuito rispettivamente del -93% e del -84%.

Boom di test rapidi fai da te e mascherine FFP2

Le ricerche online seguono anche l’andamento dell’emergenza sanitaria. Vediamo quindi una crescita importante delle ricerche dei test rapidi per l’autodiagnosi del Covid, più che triplicate nel corso dello scorso anno. Il picco più alto si è registrato tra il 27 e il 30 dicembre 2021, in concomitanza con l’esplosione dei contagi a seguito della variante Omicron e le nuove disposizioni sui green pass.

Per quanto riguarda le mascherine, e in particolare il modello FFP2, il picco più alto si è registrato lo scorso 3 gennaio, quando, in meno di una settimana, le ricerche online sono aumentate del +228% rispetto al precedente picco di interesse, riscontrato il 29 dicembre 2021.

E-commerce farmaceutico, online si risparmia

Con la liberalizzazione della vendita online di farmaci senza prescrizione medica, l’e-commerce farmaceutico è cresciuto rapidamente negli ultimi anni, ampliando la propria presenza digitale con app e promozioni dedicate.

A marzo, ad esempio, le mascherine chirurgiche nella confezione da 50 pezzi sono state particolarmente convenienti e, in generale, il risparmio massimo medio che si è potuto ottenere con la comparazione dei prezzi nel 2021 è stato pari al -18%.

Il mese con più offerte sui Farmaci da banco e gli Articoli medico sanitari, invece, è stato gennaio, con possibilità di risparmio, ad esempio, del -39% sui Farmaci per il cavo orale e del -34% sui Disinfettanti.