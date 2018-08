Correva l’anno 2017 e i fenicotteri rosa avevano misteriosamente scelto le coste italiche (e non solo) per trascorrere i mesi estivi. Ogni mattina, arrivando in spiaggia, dall’alto di una duna, se ne poteva scorgere qualche esemplare al largo in panciolle o accanto ad un ombrellone, in attesa di dispiegare le sue piume sotto la spinta dell’aria indotta da un potente compressore. I fenicotteri in questione appartengono infatti ad una specie molto particolare: quella dei gonfiabili da mare, un must have estivo, a volte un po’ voluminoso, che in molti provano a far entrare nella valigia delle vacanze.

Quest’anno i pennuti rosa sono un po’ superati , sostituiti da colorati pavoni, farfalle sgargianti e…unicorni dalla coda arcobaleno. Che si seguano le mode del momento o meno, una cosa è certa: al mare, al lago ma anche in piscina, materassini e gonfiabili sono una garanzia di divertimento e relax assoluto e le possibilità di scegliere il proprio stile di stare a galla sono davvero infinite.

Sono finiti i tempi in cui ci si accontentava del materassino monoposto, del salvagente rotondo o del canottino, ora la parola d’ordine è “gigante”, seguito da “colorato” e, perché no, “accessoriato” visto che alcuni modelli hanno appositi scomparti per appoggiare bibite e bicchieri.

Per quanto riguarda le forme, dicevamo, non c’è che l’imbarazzo della scelta, si può cavalcare davvero di tutto: dal pavone in stile David Beckam, all’anguria (ma sono disponibili anche ananas e kiwi) passando per il maxi gelato e le french fries, arrivando fino al magico unicorno.

Se si parte con tutta la famiglia al seguito e si vogliono evitare le furiose liti tra i più piccoli che si contendono un giro sul gonfiabile monoposto, si può optare per la soluzione “isola galleggiante”. Questa particolare tipologia di gonfiabile da mare, infatti, è decisamente più grande ed è progettata per ospitare più persone contemporaneamente in tutta sicurezza. Per la precisione, i modelli attualmente disponibili in commercio possono accogliere fino a 8-10 persone, con portate massime che vanno oltre i 500 kg.

Trovaprezzi.it, comparatore di prezzi online leader di mercato, ha condotto una ricerca per svelare i gusti degli italiani e le tendenze più originali per quello che riguarda le nostre giornate al mare o a bordo piscina. Nei mesi di maggio e giugno la Categoria Piscine ha contato più di 130 mila ricerche che hanno portato alla visualizzazione di circa 500mila pagine ricche di offerte. In particolare, le ricerche hanno riguardato piscine fuori terra, gli attrezzi per la manutenzione, gli accessori di ultima tecnologia e gadget e naturalmente i gonfiabili.

Tutti pronti allora a fluttuare tra le onde leggere, tra una bibita e una crema solare, alla ricerca del selfie perfetto da pubblicare sui social, con buona pace dei colleghi ancora in città.

@ELeoparco

Prima pubblicazione 27/07/2018 ore 17.09