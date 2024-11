Expo Consumatori, l’edizione 2024 ha accolto migliaia di visitatori e centinaia di ospiti

Grande successo per l’edizione 2024 di Expo Consumatori, che dal 6 all’8 novembre ha animato il cuore di Ancona

Si è conclusa l’edizione 2024 di Expo Consumatori, che dal 6 all’8 novembre ha animato il cuore di Ancona, accogliendo migliaia di visitatori e centinaia di ospiti, tra esperti, professionisti, rappresentanti istituzionali e giovani studenti.

Expo Consumatori, un futuro sempre più inclusivo e partecipato

I risultati raggiunti aprono la strada a nuove collaborazioni e sinergie.

“Assoutenti – dichiara l’associazione – guarda già al futuro, con l’intenzione di rafforzare il legame con istituzioni e partner, rendendo Expo Consumatori un appuntamento sempre più inclusivo e rappresentativo delle sfide del nostro tempo”.

Durante la manifestazione, sono stati sottoscritti due importanti protocolli di collaborazione: uno con UCI – Unione Coltivatori Italiani, e l’altro con ANMIC – Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili, per gettare le basi di un impegno congiunto verso un futuro di maggiore inclusione e cooperazione.

Gli eventi dell’edizione 2024

Con circa 2.000 visitatori in presenza e oltre 25.000 collegati da remoto tramite streaming, Expo Consumatori ha confermato la propria vocazione come punto di riferimento per la tutela dei consumatori, l’innovazione e la sostenibilità. L’evento ha visto la realizzazione di 14 appuntamenti tra convegni, workshop, presentazioni, dibattiti e interviste, coinvolgendo oltre 66 relatori, tra cui 15 rappresentanti delle istituzioni e dell’amministrazione locale, 3 giornalisti, 4 testimonial e numerosi esperti di aziende italiane leader, Autorità ed Enti del Terzo Settore.

L’area della Mole Vanvitelliana è stata arricchita da una zona espositiva con 20 stand di aziende, enti e Forze dell’ordine. Nei tre giorni di manifestazione, il pubblico ha potuto partecipare a uno Show Cooking realizzato insieme all’Unione Cuochi Marche, a due performance/dimostrazioni a cura di Garbage e AICS Ambiente per la tutela ambientale, a due proiezioni di film e ad un’iniziativa formativa in collaborazione con “Sport e Salute”.

Inoltre, con il coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico Regionale, l’evento ha dedicato particolare attenzione alla comunità locale e alle nuove generazioni, accogliendo diverse scuole della regione Marche. Tra queste, l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Einstein – A. Nebbia” di Loreto ha presentato una ‘ricetta centenaria’ del territorio, mentre l’Istituto di Istruzione Superiore “Podesti – Calzecchi Onesti” di Ancona ha mostrato un progetto grafico su salute, inclusione e integrazione sviluppato durante l’anno scolastico. Entrambi gli interventi hanno arricchito le sessioni dedicate ai temi di “alimentazione” e “inclusione e integrazione”.

L’evento è stato seguito in diretta streaming su tutti i canali social di Assoutenti e sui profili dedicati di Expo Consumatori.

