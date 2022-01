Fenomeni di consumo, le principali tendenze del 2021

Il 2022 è appena iniziato ed è ancora tempo di bilanci. Quali sono i fenomeni di consumo che hanno caratterizzato il 2021? A questa domanda risponde Tiendeo, che ha effettuato un’analisi e ha identificato le principali tendenze che hanno caratterizzato l’anno appena trascorso.

Dallo studio emerge un consumatore attento a un’alimentazione più sana e alla sostenibilità ambientale, più smart e digitale, spesso in cerca di offerte e promozioni per risparmiare, a causa dell’impennata dei prezzi e della crisi causata dalla pandemia.

Fenomeni di consumo, cresce l’interesse per frutta e verdura

Secondo l’analisi di Tiendeo, i prodotti locali acquisiscono sempre maggior importanza nel carrello della spesa dei consumatori. La conferma arriva anche dagli studi realizzati nel 2021 su birra e cioccolato: per quanto riguarda la birra, il 50,5% delle ricerche effettuate dagli italiani sono infatti relative a brand nazionali, anche se i principali appartengono appunto a multinazionali.

Inoltre, tra le 105 prese in esame, sono 52 le etichette di birre di produzione locale, acquistabili presso i punti vendita dei retailer. Passando al cioccolato, dallo studio risulta che il 77% delle marche presenti nei cataloghi dei punti vendita sono locali.

I consumatori mostrano, inoltre, un interesse crescente per frutta e verdura e per una dieta che includa meno carne e più prodotti vegani, in linea con i trend globali. Negli ultimi tre anni, infatti, la ricerca di frutta e verdura aumenta del 59%. Tendenza che già si delineava in modo chiaro nel 2020, con un aumento del 53% rispetto all’anno precedente.

Altro dato evidenziato da Tiendeo riguarda le ricerche di carne, che vedono un crollo del -38% dal 2019 a oggi. Infine nell’ultimo anno triplicano le promo di prodotti vegani e vegetariani (+182%).

Si torna nei negozi fisici e cresce l’attenzione verso la sostenibilità

Con il Black Friday 2021 è tornata la voglia di fare shopping in modo tradizionale. Secondo lo studio realizzato, il flusso dei consumatori ai negozi fisici è aumentato del 5.79% se comparato con il venerdì dell’anno precedente. A sorpresa però, il sabato l’aumento è del 73.23% rispetto a sabato 28 novembre del 2020. Torna, dunque, la voglia di uscire e riprendere le vecchie abitudini.

Le ricerche dei consumatori registrano anche – nel corso del 2021 – una caduta importante di supermercati e ipermercati, rispettivamente del 46% e 35%: l’interesse d’acquisto dei consumatori sembra spostarsi, dunque, verso prodotti freschi e di prossimità. Si riduce quindi l’interesse verso le grandi spese nei grandi punti di vendita, finalizzate a fare provviste settimanali e mensili tipiche di altri periodi dell’anno.

Cresce, inoltre, l’attenzione verso la sostenibilità. Secondo lo studio, i consumatori mostrano una grande attenzione a tutto ciò che è relativo al packaging sostenibile: prediligono prodotti il cui imballaggio viene realizzato causando il minor impatto ambientale possibile, utilizzando materiali naturali, riducendo i livelli di CO2 a livello di produzione, lavorando con fornitori locali che permettono di limitare i trasporti.

In fase post pandemia si delinea, quindi, un consumatore sempre più green, attento all’ambiente e sensibile ai valori trasmessi dalla marca scelta. Il 20% del fatturato offline, infatti, è trainato da prodotti che comunicano in modo chiaro principi di sostenibilità. I consumatori mostrano, quindi, di essere sempre meno fedeli a un’unica marca, a favore di valori trasmessi, efficienza e semplicità.

Consumatori sempre più digitali e smart

I consumatori si muovono ormai con destrezza tra offline e online, alla ricerca della miglior offerta e delle ultime novità del mercato, secondo quanto emerso dall’indagine di Tiendeo. E brand e retailer non sono da meno: si tratta dell’ecosistema phygital, che garantisce una comunicazione tra utente e prodotto fluida e appagante.

Gli utenti, inoltre, premiano la semplicità degli acquisti e sono sensibili a fattori quali agilità nel processo d’acquisto, tempi di consegna, comunicazione con il servizio al consumatore, servizio di post vendita e resi immediati.

Fenomeni di consumo, crescono le ricerche di promozioni e offerte

Infine, tra i principali fenomeni di consumo del 2021, la crescita delle ricerche di promo sui prodotti che hanno visto un aumento prezzi: +2100% nelle ricerche di promo di salumi, +241% le uova, +85% per la carne.

Vino e acqua aumentano rispettivamente del +142% e +129%, anche il pane raddoppia, +17% per le ricerche di promo di verdura, e +8% per la frutta.