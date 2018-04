Valorizzare l’agricoltura di prossimità e la filiera corta. Promuovere la lotta agli sprechi alimentari e l’economia circolare. Con questi obiettivo continua il progetto Agricercando, che prosegue il suo itinerario nel Lazio e fa tappa a Civita Castellana dove oggi, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “U. Midossi”, i volontari di Konsumer, con il loro gazebo, hanno distribuito materiale informativo, somministrato i questionari sui temi di Agricercando ma, soprattutto, sono intervenuti in aula magna per parlare con gli studenti.

“E’ stato un momento formativo importante, a cui i ragazzi hanno mostrato grande attenzione ed interesse, – commenta Fabrizio Premuti, presidente Konsumer Italia-, sensibilizzarli sui temi trattati dal nostro progetto è di fondamentale importanza per avere una generazione consapevole, che un domani sarà portatrice di una cultura più attenta ai consumi e alla qualità dei prodotti”. Una giornata ricca di scambi, in cui si sono raccontate storie e raccolte testimonianze e suggerimenti dal mondo scolastico. Un momento di confronto utile a generare “cultura” sui temi della lotta agli sprechi alimentari, l’agricoltura di prossimità, la filiera corta. “Approfondire i temi del consumo e dell’acquisto di cibo nelle scuole è un tassello importantissimo per la diffusione di un pensiero critico e consapevole in tal senso, – afferma Ermanno Picchetto, responsabile Konsumer Civita Castellana-. E’ necessario che i ragazzi comprendano quali e quanti siano i passaggi della filiera per ogni bene di consumo acquistato. La stagionalità, ad esempio, è un fattore determinante per la sostenibilità ambientale, per la qualità ed il sapore dei prodotti”.