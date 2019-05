Fitness, Osservatorio Trova Prezzi: l’allenamento comincia sul web

Palestre, centri benessere e spa: il mondo del fitness e del benessere è un business in costante espansione. Tra professionisti e dilettanti, sono circa 20 milioni coloro che dichiarano di praticare attività fisica in modo costante e gli ultimi dati Istat di “Noi Italia 2019” riferiti allo sport, segnano +1,4% nel 2018 di praticanti sportivi – tra continuativi e saltuari – rispetto al 2017. Un universo molto variegato che include una tipologia molto eterogenea di discipline: pilates, crossfit, sport in acqua, danza, indoor cycling, yoga e molto altro. Innumerevoli attività e per ciascuna una ricca gamma di prodotti, accessori e attrezzi ben specifici e caratterizzanti.

Dall’Osservatorio Fitness di Trovaprezzi.it, elaborato sulla base delle intenzioni di ricerca degli utenti, emerge che orologi sportivi e cardiofrequenzimetri, integratori per lo sport, tapis roulant, accessori fitness, cyclette e bikes, panche e stazioni multifunzione, ellittiche, stepper e vogatori sono le tipologie di prodotti più ricercati nelle categorie dedicate al fitness: 330 mila ricerche totali registrate da inizio anno ad oggi.

Vero quindi che il richiamo della palestra diventa più forte nel periodo che precede l’estate. A confermarlo anche un recente studio di Nutrimente – Associazione per la prevenzione, la cura e la conoscenza dei disturbi del comportamento alimentare – secondo cui più di sei italiani su 10 (63%) sono ossessionati dall’attività fisica, dei quali circa la metà (44%) passa oltre 10 ore alla settimana in palestra, mentre il 25% dalle 7 alle 10 ore settimanali. La preoccupazione riguarda in particolare due aspetti: non riuscire a bruciare calorie in eccesso (33%) e non rimettersi in forma per la fatidica prova costume (25%). A dimostrazione di questa attenzione crescente per la forma fisica e per lo sport è l’aumento delle ricerche di integratori per lo sport (+16%), cyclette e bikes (+15%) e tapis roulant (+7%).

A conferma dei numeri Istat di praticanti sportivi tra Nord e Sud (41,6% contro 26,3%) è la discrepanza di ricerche su Trovaprezzi.it tra Centro (76 ricerche ogni 10 mila abitanti), Nord (69) e Sud (33). Come quasi sempre accade, Milano si conferma anche in questo caso al vertice: i milanesi sono stati i più attivi nelle ricerche di ogni categoria di prodotti dedicati allo sport e al fitness nel primo quadrimestre del 2019.

In palestra o direttamente in casa, se praticato con moderazione e con le giuste accortezze, il fitness può apportare innumerevoli benefici alla salute fisica e mentale. Tra i fitness trend del 2019 non soltanto l’allenamento di gruppo o della terza età, ma anche l’allenamento in casa pubblicizzato dagli emergenti fitness influencer che spopolano sul web. Chi non riesce a ritagliarsi del tempo per recarsi in palestra, oggi può allenarsi direttamente in casa senza dover rinunciare a tenersi in forma. Grazie anche ai canali on-line, dove la scelta è più ampia e i prezzi più accessibili, potrà procurarsi gli attrezzi necessari con una spesa contenuta (circa 460 euro totali) e senza rinunciare alla qualità, si può infatti acquistare un intero set per il fitness:

una buona cyclette cardio da camera con circa 70 euro

un tapis roulant magnetico Diadora (di fascia media) a 130 Euro

con circa 120 euro, una buona panca-bilanciere indispensabile per gli esercizi con i pesi

una ellittica mini, a poco più di 100 euro

con meno di 30 euro, uno stepper con computer

un elastico in lattice, con una resistenza leggera, a meno di 2 euro

a meno di 7 euro, un tappetino versatile con superficie antiscivolo e medio spessore

un manubrio da un kg, a poco più di 3 euro