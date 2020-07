Fotografia, smartphone e d’intorni: italiani amano immortalare gli attimi

Macchina fotografica e droni in vacanza per catturare i momenti dell'estate post-Covid

La fotografia è stata una delle invenzioni più rivoluzionarie della storia dell’uomo, permettendogli di fissare per sempre attimi e volti per sempre. Gli smarphone hanno reso la fotografia davvero alla portata di tutti trasformando lo scatto in un’abitudine talmente tanto radicata che quasi non ci rendiamo conto di quante volte fotografiamo qualcosa nell’arco di una giornata.

La facilità con cui possiamo scattare foto in qualsiasi momento ha contribuito ad accrescere sempre di più l’interesse del grande pubblico per la tecnologia applicata alla fotografia. Questa tendenza trova conferma nei dati relativi alle ricerche online che molti utenti della rete effettuano mensilmente per acquistare strumenti sempre più sofisticati (e allo stesso tempo semplici) per raccontare noi stessi in situazioni che fino a qualche anno fa erano completamente impossibili da immortalare.

L’analisi di idealo

Secondo i dati raccolti da idealo, portale internazionale di comparazione prezzi, che ha monitorato l’andamento dei prezzi e delle ricerche degli italiani online per i prodotti delle categorie Droni e Fotografia, nell’ultimo anno l’interesse degli italiani è aumentato del 40,4%, con un boom per Action Camera(+165,7%) e Droni (+107,1%), per immortalare anche le avventure mozzafiato più spericolate e le visuali più strane e insolite.

“Chi pensava che il mercato smartphone avrebbe soppiantato del tutto il settore dovrà rassegnarsi: il desiderio di raccontare, testimoniare, manifestare se stessi attraverso la fotografia accompagna ancora oggi le nostra vite e l’innovazione tecnologica continua a dare linfa al settore, come si vede anche dall’aumento delle ricerche online di attrezzature come droni ed action camera. Fino a qualche tempo fa, questi strumenti avevano prezzi inaccessibili, ma ora grazie alla comparazione prezzi è possibile trovare ottime occasioni anche in queste categorie”, ha dichiarato Fabio Plebani, Country Manager di idealo per l’Italia.

Fotografia, le Regioni a cui interessa di più

La macchinetta fotografica sarà l’accessorio tech a cui gli italiani non rinunceranno durante l’estate 2020. Secondo un sondaggio effettuato da Kantar per conto di idealo nel mese di giugno 2020, un italiano su due metterà nella valigia delle prossime vacanze estive la macchina fotografica per fissare e avere un ricordo dei momenti trascorsi.

La Lombardia e il Lazio sono le regioni dove è maggiore l’interesse online per i prodotti della categoria Droni e Fotografia. Molto interessati all’acquisto sono anche gli abitanti di Trentino-Alto Adige, Toscana, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna.

La Basilicata chiude la classifica delle Regioni più interessate online ai prodotti delle categorie Droni e Fotografia, con Valle d’Aosta, Calabria e Molise anch’esse agli ultimi posti.

Quando acquistare online conviene di più?

Monitorare l’andamento dei prezzi dei prodotti desiderati nel corso di un dato periodo di tempo e scegliere di acquistare nel mese più vantaggioso permette di risparmiare molto sul prezzo d’acquisto, come nel caso dei prodotti delle categorie Droni e Fotografia che nel corso dell’ultimo anno hanno subito variazioni di prezzo con la possibilità di spendere in media dal 10,0% a quasi il 50,0% in meno rispetto ai prezzi più alti di listino.

In particolare, dall’analisi dell’andamento dei prezzi sul portale idealo.it, il mese più vantaggioso per acquistare online un drone è dicembre, giugno per le Action Cam, Luglio per le Fotocamere compatte e le Reflex e gennaio per le Fotocamere digitali mirrorless.

Per l’acquisto online di prodotti delle categorie Droni e Fotografia gli italiani vorrebbero risparmiare in media il 14,9% ma è sugli Accessori per videocamere che si punta al risparmio maggiore (-40,2%), utilizzando la funzione “prezzo ideale” che permette di impostare sul portale idealo un obiettivo di prezzo e di ricevere una notifica non appena il prodotto lo raggiunge.