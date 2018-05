Scelte e pratiche di consumo sostenibile al centro dell’iniziativa lanciata dal Movimento Consumatori e da Next Nuova Economia X Tutti, che nell’ambito del progetto “Giovani in Azione Glocale” lanciano il premio nazionale “La sostenibilità è GLOCAL. I giovani raccontano scelte e pratiche di consumo sostenibili”.

Il progetto nazionale ha già coinvolto – da febbraio ad aprile – più di 1.500 studenti delle scuole superiori di secondo grado, per un totale di 16 regioni e una media di 20 ore di laboratorio a classe, visite guidate nelle imprese sostenibili locali e partecipazione a eventi regionali e nazionali. L’iniziativa rientra fra i contributi delle due associazioni al raggiungimento, entro il 2030, dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delineato dall’Agenda Globale 2030 approvata dalle Nazioni Unite, per costruire società eque, sostenibili e prospere (nello specifico: il Goal 12 per “Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo”). MC e Next con questo progetto, informa una nota, “mirano a sensibilizzare le nuove generazioni, per migliorare le loro competenze sullo sviluppo sostenibile e orientare le loro scelte verso modelli virtuosi di produzione e consumo sostenibili, perché siano domani cittadini consapevoli e attivi”.

La partecipazione al premio è gratuita e possono concorrere le scuole secondarie di secondo grado (gruppi classe o complesso scolastico) e i gruppi di giovani di entrambi i sessi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. I giovani sono chiamati a raccontare le loro esperienze di consumo sostenibile nel territorio in cui vivono, comprendere come impattano sul loro stile di vita e quali sono i cambiamenti prodotti da queste scelte. Gli elaborati dovranno avere come tema uno dei seguenti argomenti: Chimica e BioCosmesi, Servizi alla persona e locali, Agroalimentare, Tessile e Abbigliamento, ICT.