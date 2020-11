Premio Vincenzo Dona, Alec Rossi e l’Adnkronos ricevono il riconoscimento 2020

Appuntamento a domani con il Premio Vincenzo Dona, alle 9:00 in diretta streaming dagli studi di Sky. Alec Rossi vince il Premio per le personalità “Vincenzo Dona, voce dei consumatori”, l’Adnkronos il Premio Dona per la stampa

Torna domani l’appuntamento con il Premio Vincenzo Dona, giunto quest’anno alla quattordicesima edizione. Tra gli ospiti il viceministro della Salute Sileri, i Presidenti delle Autorità Besseghini (energia) e Stanzione (privacy).

L’evento sarà trasmesso alle ore 9.00, in diretta streaming dagli studi di Sky, sulla pagina Facebook UNConsumatori e sul canale YouTube Unione Nazionale Consumatori.

Premio Vincenzo Dona, i riconoscimenti 2020

Sarà Alec Ross, visiting professor della Bologna Business School ed ex consigliere per l’innovazione di Barack Obama, a ricevere il Premio per le personalità “Vincenzo Dona, voce dei consumatori”, edizione 2020, dal titolo “What’s Next” e dedicato al futuro del mercato. Lo rende noto l’Unione Nazionale Consumatori (UNC), Associazione promotrice dell’evento.

“In un evento dedicato al futuro del mercato, alle evoluzioni del rapporto tra imprese e consumatori, ma anche all’intelligenza artificiale e ai rischi e le opportunità della digitalizzazione, siamo onorati di avere con noi Alec Ross autore, tra l’altro, del best seller “Il nostro Futuro-Come affrontare il mondo dei prossimi 20 anni” – afferma il Presidente di Unc Massimiliano Dona.

“A lui che ho avuto l’onore di intervistare – aggiunge – il nostro Consiglio Direttivo ha assegnato il premio di quest’anno, con la seguente motivazione: “per il suo impegno sulla frontiera del cambiamento, lo sguardo al futuro e il passo nell’attualità di un mondo che per cambiare non può tradire la fiducia dei consumatori”.

L’Adnkronos riceve il Premio per la stampa

All’agenzia Adnkronos va invece il Premio Dona per la stampa: “per l’attenzione dimostrata ai temi di consumo, anche durate la pandemia, con un’informazione sempre chiara e puntuale e per aver contribuito a rinnovare la relazione con il pubblico, grazie ad un linguaggio moderno e multicanale che guarda al futuro, pur rimanendo ben saldo ai principi di trasparenza e imparzialità”.

Il “Premio Vincenzo Dona” per il comitato Unc sarà assegnato alla Delegazione di Capri (NA) – Responsabile: Avv. Teodorico Boniello.