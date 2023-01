Shopping online, Trovaprezzi.it: nel 2022 più prodotti per la salute e meno tecnologia

Nel 2022 come sono cambiate le preferenze degli italiani sul web? Secondo le rilevazioni di Trovaprezzi.it i Prodotti Salute e i Farmaci da Banco hanno raccolto più ricerche di prodotti come notebook, televisori e sneakers. La categoria Ferramenta è la vera e propria novità

Lo shopping online è ormai entrato nelle abitudini degli italiani a 360 gradi. Prosegue, infatti, l’andamento positivo del mercato registrato su Trovaprezzi.it: nel 2022 sono state circa 257 milioni le ricerche totali, in linea con l’anno precedente.

Secondo l’analisi di Trovaprezzi.it la categoria Integratori e Vitamine resta sempre in testa, staccando sempre più gli smartphone, in seconda posizione. Inoltre le variazioni nelle top categorie durante gli ultimi anni confermano come l’emergenza Covid-19 abbia modificato le abitudini e le necessità degli italiani: i Prodotti Salute e i Farmaci da Banco hanno raccolto, infatti, più ricerche di prodotti come notebook, televisori (nel 2021 in 4° posizione) e sneakers(che passano dal 3° all’11° posto).

L’interesse per i grandi elettrodomestici (come frigoriferi, condizionatori, stufe e lavatrici) è sempre vivo e costante; a questo si aggiungono le numerose ricerche registrate nella categoria Ferramenta, che entra così nella top 20 (addirittura in 13esima posizione) e rappresenta la vera e propria novità del 2022. In particolare, la maggior parte delle ricerche in questa categoria è riconducibile alla corsa al pellet, che gli italiani hanno attuato per ridurre i costi e avere un’alternativa in caso di scarsità di scorte di gas metano.

Shopping online, Milano la città più attiva

Secondo le rilevazioni di Trovaprezzi.it la maggior parte delle ricerche totali (il 55%) proviene da uomini, mentre la quota di ricerche femminili, cresciuta costantemente dal 2019 al 2021 – si arresta al 45%. Gli utenti più attivi hanno un’età compresa tra i 35 ed i 44 anni (23,5% sul totale degli utenti e +7% rispetto all’anno precedente), ma è in continuo aumento anche l’interesse da parte dei più grandi (45 – 54 anni), con una crescita del 4% rispetto al 2021. In leggero calo, invece, le ricerche da parte di under35 e over55.

Per quanto riguarda, infine, le Regioni e le città più attive nella ricerca dei prodotti online, troviamo in testa Lombardia, Lazio e Campania, che hanno totalizzato la metà delle ricerche (50%): Milano si conferma nuovamente la città più attiva (circa 50milioni), seguita da Roma (con 34milioni).

Mentre la regione in cui si è registrato il maggior incremento di interesse rispetto all’anno precedente è stata la Liguria (+256%), seguita dalla Calabria (+6%). E le città che hanno registrato una crescita degna di nota sono state: Reggio Calabria (+424%), Genova (+403%), Trieste (+317%), Messina (+201%), Alba (+181%) e Ancona (+104%).

