Supermercati, la praticità è il primo criterio per la scelta del negozio di fiducia

La spesa è una delle voci più onerose per i consumatori. Infatti una famiglia, in media, spende ben 209 euro ogni mese per alimenti, prodotti per l’igiene personale e della casa. Quali sono le abitudini di acquisto più diffuse? Altroconsumo ha realizzato un’indagine, che ha coinvolto 9.799 persone, analizzando i fattori considerati dagli intervistati nella scelta dei supermercati di fiducia e anche le abitudini di acquisto che li condizionano.

Supermercati, 3 su 4 non hanno mai acquistato online

Il primo criterio di scelta, secondo quanto emerso dall’inchiesta, è la praticità (35%), specialmente legata alla facilità di raggiungimento sia in auto (usata dall’81% degli intervistati per andare a fare la spesa) che a piedi (14%). Altro elemento di gran rilevanza è il prezzo, criterio principale per il 21% degli intervistati.

Per quanto riguarda le modalità di acquisto, la maggior parte preferisce recarsi personalmente nello store – frequentato per lo più (63%) 1 o 2 volte a settimana – invece che affidarsi a piattaforme online (sebbene ci sia una maggiore propensione a seguito dell’avvento della pandemia). 3 intervistati su 4, infatti, non hanno mai acquistato sui punti vendita online.

Sul fronte pagamenti, i consumatori prediligono l’utilizzo di dispositivi digitali: circa la metà, infatti, acquista con carta di debito, il 33% con carta di credito.

Gli articoli più venduti

Altroconsumo ha individuato anche gli articoli maggiormente acquistati. In primis ci sono i latticini (77% dei casi) seguiti da frutta e verdura (70%), dai detergenti casa (66%), da prodotti per l’igiene personale (61%) e dalla carne (55%).

Per quanto riguarda gli alimenti, chi non li acquista in un negozio predilige realtà specializzate, come ad esempio la macelleria (dove acquista il 79% dei consumatori di carne che non va al market) o la panetteria (scelta dall’89% dei consumatori come alternativa al supermercato per il pane).

Supermercati, la classifica di Altroconsumo

Altroconsumo ha intervistato, inoltre, un panel rappresentativo al fine di stilare la classifica dei marchi preferiti della grande distribuzione. Quattro le categorie analizzate: iper e supermercati, catene locali, discount e store online.

Per quanto riguarda la prima tipologia, la prima posizione è occupata da Esselunga, seguita da Ipercoop/Coop&Coop. Parlando delle insegne locali, a conquistare il podio è la romana Pewex, a pari merito con Cadoro, brand veneto, che si distingue in particolare per la qualità dei prodotti acquistati. Quando si parla di discount, invece, a fare da apri-fila sono Aldi e Eurospin.

Altroconsumo ha individuato anche quelli che sono gli store online preferiti dagli italiani, sebbene siano sempre meno scelti dei punti vendita fisici. In testa troviamo a pari merito Iperal, (che si distingue per la disponibilità dei prodotti) Unes (U!/U2) e Alì.