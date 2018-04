C’è chi dice “meglio un notebook” e c’è chi dice “no, meglio un tablet”: le scelte d’acquisto degli italiani si dividono in questa sfida, che dura ormai da anni, tra coloro che preferiscono una potenza di calcolo pari a quella di un PC desktop ma di dimensioni inferiori e chi, invece, sceglie un display touch e una maggiore portabilità anche a fronte di specifiche tecniche inferiori.

Idealo – il portale internazionale per la comparazione prezzi online – ha scoperto che fino allo scorso anno si è trattata di una sfida impari: tra il 2015 ed il 2017 il notebook ha sempre avuto la meglio sul tablet. Nel 2018, la crescita dell’interesse verso il tablet ha per la prima volta non solo superato, ma doppiato quella nei confronti del notebook con una percentuale di crescita del 52% rispetto al 26% del suo antagonista.

Il picco della domanda legata ai tablet è stata registrata tra gli ultimi due mesi del 2017 e Gennaio 2018, periodo che include due tra i momenti più interessanti per il settore e-commerce: il Black Friday e le festività natalizie.

L’analisi delle ricerche degli utenti – collegate a notebook e tablet –dicono molto di cosa si vuole da questi dispositivi. Infatti, chi cerca un tablet è interessato principalmente alla sua grandezza (keyword più ricercata a riguardo: “tablet 8 pollici”) e solo secondariamente alla sua potenza (in questo caso “tablet octa-core”).

Chi cerca un notebook, invece, è principalmente interessato al suo peso (keyword più ricercata: “notebook peso meno di 1,5 kg”) e secondariamente alla CPU (in questo caso: “Notebook Intel Core i7). Tra i brand più richiesti, per i notebook si segnalano Sony e Samsung; per i tablet Huawei e Lenovo.

Gli e-consumer più interessati ai notebook si concentrano nella fascia di età che va dai 25 ai 34 anni (26,3%), mentre gli amanti dei tablet sono tendenzialmente più grandi. Infatti, i più interessati alla categoria hanno tra i 35 e i 44 anni (29,4%) e, più in generale, gli over 44 prediligono i tablet rispetto ai notebook (37,8% vs. 30,2%), probabilmente perché si tratta di strumenti più intuitivi e dalle funzionalità più simili a quelle di uno smartphone.

“Seguiamo da tempo con interesse questa lotta tra tablet e notebook e sapevamo che il sorpasso era alle porte”, commenta Fabio Plebani, country manager per l’Italia di idealo. “Analizzando i nostri dati, infatti, abbiamo avuto conferma di come si tratti di due categorie entrambe amate dai consumatori digitali – come l’intero settore dell’elettronica di consumo; due prodotti che crescono entrambi ma a velocità differenti. Questo doppio andamento positivo, al di là del confronto interno, ci mostra come i dispositivi portatili stiano continuando la propria avanzata per la conquista del mondo desktop”.