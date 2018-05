Fa tappa a Parma “Io Sono Originale”, l’iniziativa del Ministero dello Sviluppo economico, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM realizzata in collaborazione con le associazioni dei consumatori, che mette in campo attività di informazione e di sensibilizzazione per i cittadini sulla contraffazione e sulla tutela della proprietà industriale. “Io Sono Originale” girerà l’Italia con un road show che toccherà 15 città italiane dal nord al sud del Paese. A Parma l’appuntamento è per il 9 maggio.

Adiconsum Parma e Piacenza invita dunque i cittadini a partecipare all’evento che si terrà a Parma mercoledì 9 maggio in piazza della Steccata dalle 9.30 alle 13.30. Durante l’iniziativa, che coinvolgerà i cittadini con divertenti attività, sarà allestito un desk per fornire informazioni sulla contraffazione e distribuire i materiali del progetto “Io sono originale”. La tappa del road show si svolgerà in concomitanza con CIBUS 2018, il Salone Internazionale dell’alimentazione, che si terrà a Parma dal 7 al 10 maggio.