Io sono originale, tour speciale: 10 tappe campane per dire no alla contraffazione

Nell’ambito del Piano d’Azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti, anche con riguardo alla contraffazione, il Ministero dello Sviluppo economico – Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM, con la collaborazione delle associazioni di consumatori*, ha deciso di realizzare nel territorio campano diverse attività speciali legate a “Io Sono Originale”, iniziativa di sensibilizzazione e informazione sulla tutela della proprietà industriale e sul fenomeno contraffattivo. Tra le attività previste, un tour speciale del gioco “Caccia al tesoro” che si arricchisce di dieci tappe in dieci Comuni delle province di Napoli e Caserta.

Il gioco è destinato ai ragazzi che per riuscire a trovare il “tesoro” (premi targati “Io Sono Originale”) dovranno confrontarsi in un percorso lungo le strade delle città con prove pensate per fornire informazioni e stimoli ai partecipanti allo scopo di diffondere la cultura della legalità contro il mercato del falso

Per ogni tappa sarà allestito un desk per fornire informazioni sulla contraffazione e distribuire materiale sul progetto “Io sono Originale”.

Si parte domani, 5 febbraio, ad Aversa (Caserta) in piazza Municipio. Il calendario degli altri appuntamenti sarà pubblicato sui siti delle associazioni partecipanti all’iniziativa.

Io Sono Originale è un’iniziativa del Ministero dello Sviluppo economico Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM, realizzata in collaborazione con le associazioni dei consumatori, che mette in campo attività di informazione e di sensibilizzazione per i cittadini sulla contraffazione e sulla tutela della proprietà industriale.

*ACU, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Asso-consum, Assoutenti, Altroconsumo, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, Utenti Radio Televisivi.