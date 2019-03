E-commerce, idealo: a caccia di primavera sul web

Manca ormai poco meno di una settimana all’arrivo ufficiale della primavera: da calendario, il 21 marzo ci lasceremo alle spalle il triste inverno per accogliere a braccia aperte la bella stagione: sole, aria tiepida, alberi in fiore fanno il paio con passeggiate, nuove attività, qualche starnuto causato dalle immancabili allergie e…una irrefrenabile voglia di shopping.

E come sempre, quando il mercato chiama, il web è pronto a rispondere con la sua sconfinata offerta di prodotti.

idealo, comparatore prezzi online, ha deciso di esaminare le ricerche dei propri utenti per capire se in questo periodo dell’anno anche gli interessi online delle persone che utilizzano la comparazione prezzi rivelano una particolare voglia di stare all’aria aperta e di praticare sport fuori dalle mura di casa.

Al primo posto in assoluto dei prodotti più ricercati in questo periodo, con il +342,6% di interesse rispetto alle altre stagioni, troviamo le scarpe da tennis in tela; seguono prodotti diserbanti per il giardino (+327,3%), dondoli e cuscini da esterno (rispettivamente +305,6% e +273,9%), tosaerba (+262,1%), grill (+248,1%), piastrelle per terrazze (+234,5%) e giochi da spiaggia (+231,2%). Quello che non può di certo mancare in questo periodo, per quanti sono allergici a graminacee ed altri pollini, sono gli antistaminici, cercati il +228,7% delle volte rispetto al resto dell’anno.

Emblema di serate e cene all’aperto, il barbecue è tra i prodotti più utilizzati nelle stagioni di primavera ed estate e, lo scorso anno, è stato cercato il +145,5% delle volte rispetto al resto dell’anno con un vero e proprio picco registrato ad inizio aprile. Gli uomini quelli decisamente i più interessati (+68,3% vs donne 31,7%), per la grande maggioranza delle ricerche (34,5%) tra i 35 e i 44 anni.

Torna la passione per gli sport outdoor, come la corsa e la moto. Le scarpe da corsa nella primavera 2018 hanno avuto un +19,7% di ricerche rispetto al resto dell’anno (le semplici sneakers invece un +19,8%). I più interessati decisamente gli uomini (71,7% a confronto del 28,3% delle ricerche effettuate da donne). Infine, parliamo di un +34,9% anche per i caschi da moto che, anche in questo caso, hanno attirato più ricerche effettuate da uomini che da donne (88,9% vs 11,1%).

Ma quando conviene comprare online questi prodotti?

Nel caso delle sneakers, l’analisi dell’andamento dei prezzi sul portale italiano di idealo evidenzia come un acquisto effettuato ad agosto possa garantire un risparmio massimo medio del 23,6% rispetto allo stesso acquisto effettuato nel mese di dicembre. Per i barbecue, invece, il risparmio massimo medio è del 36,2% se l’acquisto viene effettuato nel mese di dicembre; a settembre è stato invece rilevato il prezzo più alto. Molto interessante il caso delle biciclette elettriche per le quali è possibile avere un risparmio del 59,8% effettuando l’acquisto ad agosto, sconsigliato invece l’acquisto nel mese di febbraio.