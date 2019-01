eCommerce, idealo: nel 2019 sale interesse per elettronica e scarpe da corsa

Smartphone, elettronica di consumo, scarpe da corsa e da allenamento: quest’anno i consumatori che comprano online continueranno a cercare questi prodotti, più di altri, nell’eCommerce e nei siti di comparazione prezzi. Per il 2019 si stima infatti una crescita di interesse per i prodotti legati all’elettronica di consumo, che online fa sempre la parte del leone, e dell’abbigliamento. A dirlo è una proiezione di idealo, azienda di comparazione prezzi, che fa il bilancio del 2018 (ha chiuso l’anno con una crescita superiore al 20% in termini di fatturato) e delinea qualche tendenza per i futuri acquisti online degli italiani.

“Tra i prodotti che continueranno ad attirare l’interesse degli e-consumer italiani, – informa una nota – idealo prevede vi saranno ancora gli smartphone (anche se l’interesse nei confronti di questi device è leggermente diminuito). Oltre ai modelli di questa categoria, continueranno a crescere anche i prodotti legati al settore dell’elettronica di consumo – come cuffie, casse/speaker e smartwatch – e quelli legati all’abbigliamento, come sneakers e scarpe da corsa o da allenamento, che sono già state oggetto di grande attenzione nel 2018”.

Lo scorso anno il settore dell’eCommerce è stato soprattutto appannaggio del pubblico maschile, più attivo di quello femminile negli acquisti online, anche se il gap ì si è leggermente ridotto. Ma rispetto al 2017 i prodotti che segnano un boom di richieste come intenzione di acquisto (oltre il 200%) sono destinati in gran parte a un pubblico femminile: sono orecchini, prodotti solari e per la cura di viso e corpo e make up. Una crescita ampia c’è stata però anche pneumatici per motocicli e per fuoristrada, pneumatici invernali ed estivi, stivali da moto.

La maggioranza dei consumatori digitali interessati ad acquistare online nel 2018 è stata sotto i 44 anni di età (59,2%). Fra le categorie più desiderate in assoluto dello scorso anno, spiccano smartphone, sneakers, frigoriferi, televisori e scarpe da corsa. Per Fabio Plebani, country manager idealo per l’Italia, “nonostante il 2018 sia stato un anno positivo, siamo già focalizzati sugli obiettivi 2019: anno nel quale stimiamo una crescita del portale italiano tra il +40% e il +50% rispetto al 2018 e un particolare coinvolgimento del pubblico femminile che potrà godere di particolare ribassi grazie alla fluttuazione dei prezzi – che abbiamo recentemente scoperto essere più dinamica per i prodotti da donna – in grado di annullare la tanto temuta Pink Tax”.