Ifa 2018 sta arrivando. Dal 31 agosto al 5 settembre, Berlino ospiterà l’evento più atteso legato al settore tecnologia, che ogni anno richiama migliaia di visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Ciò che viene presentato ad Ifa stabilisce infatti i trend del mercato per i mesi a venire.

Idealo, il portale internazionale di comparazione prezzi per gli acquisti online, svela le principali tendenze legate all’elettronica di consumo per l’anno in corso.

La categoria “elettronica” resta quella che traina l’intero settore e-commerce con dati davvero schiaccianti: il 52,4% di tutte le intenzioni di acquisto nel 2018 ed un aumento del 15,4% rispetto all’anno precedente. D’altronde, il dato è confermato dal recente “identikit del consumatore digitale” secondo cui il comparto elettronica (al 65%) risulta quello in cui i consumatori digitali spendono con maggiore frequenza.

Nella classifica dei prodotti più desiderate all’interno del settore elettronica, al primo posto, come prevedibile, figurano gli smartphone. Nel corso dell’anno, i brand più ricercati sono stati Apple, Huawei, Samsung, Xiaomi e Honor. Per gli acquirenti online, il mese di maggior risparmio per la categoria è giugno, con il 12,7% in meno rispetto al costo medio.

Al secondo posto si trovano i televisori di ultima generazione con i quali si può navigare, scaricare app, godere di contenuti in alta definizione e non solo. L’interesse degli internauti per la categoria ha continuato a crescere nel corso degli anni e nel 2018 ha segnato un ulteriore +4,3% rispetto al 2017. Nel corso dell’anno, i brand più ricercati all’interno della categoria sono stati Samsung, LG Electronics, Sony, Hisense e Philips e si risparmi di più nel mese di luglio.

Nel 2018, la crescita dell’interesse verso il tablet lo ha portato in terza posizione, doppiando il notebook con una percentuale di crescita del 52% rispetto al 26% del suo antagonista. Quest’anno la categoria ha interessato quasi il 10% in più degli internauti rispetto al 2017. Nel corso dell’anno, i tablet più ricercati sono stati quelli a marchio Apple, Samsung, Huawei, Lenovo e Asus. Mese di maggior risparmio per la categoria: febbraio.

Negli ultimi anni gli internauti hanno prestato un’attenzione costante verso gli smartwatch, ma solo in tempi recenti si sono registrati i dati più interessanti. In particolar modo tra gli utenti italiani, idealo ha calcolato un +140,1% di interesse nel 2017 rispetto al 2016, mentre per il 2018 l’aumento è del 28% se paragonato all’anno scorso. Interesse che ha portato questa categoria a scalare la classifica, arrivando all’ottava posizione. Tra i brand più apprezzati Samsung, Apple, Huawei, Fossil e Sony.

“L’e-commerce italiano continua a crescere nei più svariati settori, ma quello dell’elettronica di consumo rimane il più collaudato”, ha commentato Fabio Plebani, Country Manager per l’Italia di idealo, “Merito del fatto che – da una parte – includa dispositivi entrati a far parte della nostra quotidianità, volti a facilitare le nostre vite o quantomeno intrattenerci, dall’altra è in continua trasformazione, poiché la tecnologia si rinnova costantemente e ci offre una proposta in continuo mutamento. Questa edizione di IFA ormai alle porte si preannuncia particolarmente promettente grazie alla varietà e alla qualità di produttori di smartphone, dispositivi indossabili o legati allo Smart Home pronti a mostrarci quale direzione sta percorrendo l’innovazione in Europa”.