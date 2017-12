Alimentari e giocattoli vincono su tutto. Ma si piazzano bene anche l’abbigliamento e i libri. Questo il “poker” di regali che gli italiani faranno più spesso per questo Natale, che vede anche un aumento di voci quali smartphone, gioielli e bijoux e viaggi. Spesa media per i regali? Più o meno in linea con lo scorso anno e pari a 166 euro procapite. Una delle principali novità, specialmente se si guarda all’andamento degli ultimi quattro anni, è l’aumento degli acquisti fatti online – quasi un consumatore su due si rivolgerà all’ecommerce. I dati sono quelli dell’ultima indagine Confcommercio-Format Research sugli acquisti per i regali del Natale 2017.

Secondo la ricerca, “saranno in prevalenza generi alimentari (73,5%), giocattoli (48,7%), capi di abbigliamento (47,1%) e libri (43,5%) le tipologie di regalo più gettonate per questo Natale; in aumento cellulari e smartphone, gioielli e bigiotteria e viaggi. La spesa media pro capite prevista per i regali è di 166 euro (164 nel 2016) ed è in leggero aumento la percentuale di chi ha messo in preventivo una cifra superiore rispetto a quella dello scorso anno”. Il 93,1% dei consumatori stanzierà per i regali un budget non superiore a 300 euro.

Dove si acquista? Soprattutto nella grande distribuzione e nei negozi tradizionali, ma rispetto agli anni passati è aumentato il numero di consumatori che fa shopping online. Se i regali saranno ancora fatti prevalentemente presso i punti vendita della grande distribuzione (75,7%) e i negozi tradizionali (56,7%) “è sempre maggiore – evidenzia la ricerca Confcommercio-Format – il ricorso da parte dei consumatori al commercio elettronico cui si rivolgerà quasi un consumatore su due (47,8%), contro il 28,3% di 5 anni fa e il 3,8% del 2009. A fare da volano agli acquisti natalizi sul web le nuove campagne scontistiche (eventi come il Black Friday ad esempio) che si stanno diffondendo sempre di più in Italia e che permettono ai consumatori di usufruire di sconti in grande anticipo rispetto al Natale”. La prima metà di dicembre rimane il periodo più gettonato per fare i regali (il 55,8%), ma sono sempre più numerosi i consumatori che anticipano gli acquisti a novembre, nella seconda metà del mese (dal 19,5% del 2016 al 20,3% del 2017).