Noleggio a lungo termine, Findomestic: ok per smartphone ed elettrodomestici

Non solo auto. Metà degli italiani è disposta a noleggiare a lungo termine uno smartphone di alta gamma (Apple e Samsung su tutti) ma si diffonde anche l’idea di noleggiare elettrodomestici, attrezzature per lo sport, articoli per l’infanzia e mobili (anche se con percentuali ancora basse). Il nuovo Osservatorio mensile di Findomestic, realizzato in collaborazione con Doxa, è dedicato al Rent, pratica che permette di “affittare” un bene per un periodo compreso tra uno e cinque anni pagando un canone mensile che spesso comprende anche servizi aggiuntivi.

Cosa emerge? “Non più solo automobili e smartphone: gli italiani sono pronti a noleggiare a lungo termine anche attrezzi per la manutenzione di casa e giardino (11%), elettrodomestici (10%), attrezzature sportive (10%), articoli per l’infanzia (7%) e persino mobili (2%)”, si legge in una nota stampa. Sostiene Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio Findomestic: “Anche noi italiani stiamo imparando a valutare i vantaggi dei servizi accessori o della manutenzione offerti dal Rent: un importante cambio di passo per il Paese che più di ogni altro in Europa è legato alla proprietà”. Non a caso il noleggio a lungo termine oggi è conosciuto dal 49% degli intervistati: tra questi l’89% lo collega essenzialmente al mondo dei motori. In effetti il “Rent” è sempre più diffuso soprattutto nel campo della mobilità: secondo l’Aniasa oltre 30.000 italiani hanno abbandonato la vettura di proprietà per affidarsi alla formula “tutto incluso” a fronte di un costo fisso.

Il cambio di passo c’è però con il consenso a noleggiare lo smartphone. Prosegue l’indagine: “Il 50% degli intervistati da Findomestic potrebbe sottoscrivere (42% «probabilmente», 8% «certamente») un abbonamento che prevede il noleggio a lungo termine di uno smartphone di alta gamma (con un valore superiore a 500 euro) pagando un canone mensile comprensivo di assicurazione contro danni e furto e con possibilità di sostituirlo dopo alcuni mesi con uno di gamma superiore. Apple e Samsung si giocano il primato nel cuore dei consumatori, entrambi con il 36% di preferenze”. Per il 53% degli italiani, per questo tipo di abbonamento un canone equo si aggira fra i 10 e i 20 euro al mese, mentre il 27% sceglierebbe di pagare dai 21 ai 30 euro al mese.

Tra i principali vantaggi legati al noleggio a lungo termine c’è, per più di metà degli intervistati da Findomestic (54%), la possibilità di beneficiare di servizi accessori come assicurazione su furto/danni, sostituzione in caso di guasto e manutenzione ordinaria programmata. Altro importante ‘plus’ è considerata la possibilità di dilazionare il pagamento attraverso la rateizzazione con canone mensile (37%) e di sostituire, dopo un certo periodo di tempo, il bene che si è noleggiato con un altro nuovo e di ultima generazione (36%). Un’altra caratteristica ritenuta importante è la possibilità di provare a lungo un prodotto per valutarne approfonditamente le caratteristiche prima di effettuare un eventuale acquisto (30%). Meno rilevanti appaiono invece la possibilità di avere a disposizione un prodotto di altissimo livello, top di gamma (21%) e di evitare i problemi (anche economici) legati allo smaltimento del prodotto una volta cessata la sua utilità (17%). Gli svantaggi evidenziati dagli intervistati riguardano invece il fatto che il noleggio a lungo termine non sia adatto alle proprie esigenze (33%), troppo costoso sul lungo periodo (26%) e il fatto che non si possa cambiare quando si vuole (23%).