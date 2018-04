Prezzi dell’agnello in flessione e ritocchi al rialzo per le uova di cioccolato e per le colombe. Sulla tavola della Pasqua bisognerà mettere in conto una serie di rincari che Federconsumatori stima in una media dell’1,6%. Nel consueto monitoraggio fatto dall’Osservatorio nazionale Federconsumatori sui prezzi dei prodotti di Pasqua, dalla carne ai dolci, si segnalano soprattutto gli aumenti delle colombe (più 3% per quella farcita e più 2% per la classica), e delle uova di cioccolato (più 1,6%) mentre gli ovetti rincarano del 3%.

È in diminuzione, invece, il prezzo dell’agnello (meno 2%), secondo tipico del pranzo pasquale. Fra i prodotti monitorati dall’associazione ci sono quest’anno anche le colombe senza glutine, il cui costo è pari ad oltre il doppio della colomba classica. Ma qual è nel dettaglio l’andamento dei costi? I prezzi monitorati da Federconsumatori per la Pasqua di quest’anno dicono che i costi della carne (abbacchio, coniglio, petto di pollo, fesa di tacchino e corallina) aumentano dell’1% e del 2% a eccezione dell’agnello, in flessione del 2% con un prezzo medio di 18,56 euro/kg. Le uova fresche segnano rincari dell’1% per la confezione da 6 uova e del 2% per quella da 10 uova.

Le uova di Pasqua rincarano dell’1% se di marca – per un uovo di cioccolato piccolo l’associazione stima un prezzo di 11,70 euro che diventa di 16,20 euro per un uovo medio – mentre gli ovetti quest’anno costano oltre 29 euro al kg con un rincaro del 3% rispetto allo scorso anno. Una colomba pasquale costa poco più di 8 euro (più 2% rispetto al 2017) mentre una colomba farcita costa oltre 11 euro (più 3%) e una colomba senza glutine ha un prezzo di 17,99 euro.