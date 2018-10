Prezzi, Codacons: ottobre all’insegna dei rincari, stangata da 340 euro l’anno

Ottobre all’insegna dei rincari per le famiglie, con la benzina e le bollette dell’energia che vanno su. Ci sono gli aumenti dell’elettricità e del gas, perché le tariffe nel prossimo trimestre diffuse dall’Autorità per l’energia prevedono rincari del 7,6% per l’elettricità e dell’6,1% per il gas, e ci sono i movimenti sul fronte dei carburanti, tanto che un pieno di diesel costa già 10 euro in più rispetto allo scorso anno. Il risultato è che da oggi sugli italiani “si abbatterà una stangata da circa 340 euro annui a famiglia determinata dai forti rincari delle bollette luce e gas cui si associa l’andamento al rialzo dei listini dei carburanti”. La denuncia è del Codacons, che invita il Governo a intervenire per salvaguardare le tasche dei cittadini.

“A partire da oggi gli italiani pagheranno l’elettricità il 7,6% in più, mentre per il gas gli aumenti raggiungono il 6,1% – spiega il presidente Carlo Rienzi – Una batosta che si ripercuoterà in modo diretto sulle bollette energetiche, con una maggiore spesa per luce e gas pari a complessivi +110 euro su base annua. Si stanno registrando inoltre forti incrementi anche sul versante dei carburanti, al punto che oggi un litro di benzina costa il 12,1% in più rispetto allo stesso periodo del 2017, mentre per il gasolio si paga addirittura il 14,5%; basti pensare che un pieno di diesel costa oggi 10,1 euro in più rispetto ad ottobre dello scorso anno”. Per bollette e carburanti si spenderanno 340 euro in più l’anno senza contare gli effetti indiretti sui prezzi e negli altri settori connessi all’energia. “Invitiamo il Governo ad intervenire per salvaguardare le tasche degli italiani – dice Rienzi – adottando provvedimenti in grado di limitare gli effetti dei rincari energetici, a partire dal taglio delle accise sui carburanti atteso da decenni”.