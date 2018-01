L’Antitrust ha autorizzato, con alcune condizioni, l’acquisizione del controllo di La Gardenia e Limoni da parte del gruppo CVC, a cui appartiene Profumerie Douglas, che ha condotto all’aggregazione del primo e del secondo operatore del mercato. L’Autorità ha imposto alla società acquirente la cessione a soggetti terzi ed indipendenti di alcuni punti vendita insistenti nei mercati locali della distribuzione selettiva al dettaglio di prodotti cosmetici e profumi di lusso, in cui sono state riscontrate criticità concorrenziali.

A comunicarlo è l’Antitrust in una nota, che aggiorna dunque sul procedimento avviato dall’Autorità a novembre 2017. L’Antitrust, si legge, “ha valutato le evidenze relative al complessivo funzionamento dei mercati interessati dall’operazione di concentrazione arrivando alla conclusione che la stessa avrebbe portato alla costituzione o al rafforzamento della posizione dominante di Profumerie Douglas in 15 mercati locali della distribuzione selettiva al dettaglio di prodotti cosmetici e profumi di lusso con un sostanziale e durevole pregiudizio delle dinamiche competitive. Nelle proprie valutazioni l’Autorità ha preso in considerazione, oltre alle quote di mercato dell’entità post-merger, anche la distanza fra Profumerie Douglas e gli altri concorrenti (catene nazionali multibrand, corner dei departmet store, catene locali e profumerie indipendenti) le caratteristiche degli stessi, il loro potere di mercato e la pressione concorrenziale da questi esercitata”.