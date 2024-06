Saldi estivi 2024: cosa sapere per fare acquisti convenienti

Sabato 6 luglio segnerà l’inizio ufficiale della stagione dei saldi estivi in tutta Italia, con una sola eccezione: il Trentino-Alto Adige, dove le date varieranno a seconda delle province e dei comuni. Questo appuntamento annuale è atteso da moltissimi consumatori desiderosi di acquistare capi di abbigliamento e altri articoli a prezzi scontati.

È bene sapere che dal 2023 sono in vigore delle nuove regole sui saldi, mirate a garantire maggiore trasparenza per i consumatori. Tra queste, l’obbligo di indicare il doppio prezzo sui cartellini, ovvero il prezzo originale e quello scontato, per aiutare gli acquirenti a valutare l’effettiva convenienza delle offerte.

Calendario dei saldi

Quest’anno la data di inizio dei saldi cade nuovamente nel primo sabato di luglio, riprendendo la tradizione interrotta solo l’anno scorso quando i saldi iniziarono di giovedì. Ecco una panoramica delle date di inizio e fine dei saldi nelle varie regioni: si parte sabato 6 luglio 2024 (ad eccezione del Trentino-Alto Adige), mentre la fine è prevista tra fine agosto e fine settembre 2024, a seconda delle regioni.

Nel Trentino-Alto Adige, le date sono più flessibili. La provincia di Trento permette ai commercianti di scegliere autonomamente le date di inizio e fine dei saldi, per un totale di 60 giorni. Nella provincia di Bolzano, invece, le date variano per comune: dal 19 luglio al 16 agosto in alcuni comuni, e dal 17 agosto al 14 settembre in quelli più turistici.

Come evitare brutte sorprese

Acquistare durante i saldi può essere molto conveniente, ma è importante non lasciarsi prendere dalla frenesia del momento. Ecco alcuni consigli per fare acquisti intelligenti.

Innanzitutto, è opportuno confrontare i prezzi: controllare il prezzo originale e confrontarlo con quello scontato per valutare l’effettiva convenienza. Verifica la qualità: assicurarsi che la qualità degli articoli in saldo sia adeguata e non sia scadente solo perché in promozione. Conoscere i propri diritti: è necessario ricordarsi che durante i saldi si hanno gli stessi diritti di sempre, inclusa la possibilità di restituzione in caso di difetti.

Disposizioni regionali

Le vendite promozionali variano non solo per quanto riguarda i saldi, ma anche per altre promozioni stagionali. È utile quindi consultare le tabelle con le date specifiche regione per regione per evitare confusioni e sfruttare al meglio le opportunità di risparmio offerte.

In conclusione, la stagione dei saldi estivi 2024 promette di offrire molte occasioni per acquistare a prezzi ridotti. Con le giuste precauzioni e un po’ di pianificazione, è possibile fare ottimi affari e godersi lo shopping senza stress.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!