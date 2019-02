San Valentino, idealo: ecco cosa cercano online gli innamorati

In amore si compra online. È sicuro: in vista di San Valentino ci sarà una mole impressionante di suggerimenti per idee regalo, weekend relax, cene dallo chef. Consigli che faranno impallidire le celebrata coppia rose e cioccolatini. Può essere interessante, allora, andare a cercare quali sono le nuove tendenze dei consumi di questo periodo, spinti dal marketing, certamente, e forse anche dalla pressione sociale (se si è in coppia, si può davvero far finta che San Valentino non esista?) ma anche dalla semplice volontà di fare un regalo al partner.

Cosa accade sul web? “Anche in amore si compra online”, dice il portale di comparazione prezzi idealo, che ha deciso di guardare al tema dal punto di vista dell’eCommerce. E dunque: cosa comprano gli innamorati su Internet in vista del 14 febbraio? L’indagine è stata fatta confrontando l’andamento di una serie di regali “tipici” di San Valentino – profumi, fotocamere, occhiali da sole, prodotti per la cura del corpo, orologi e quant’altro – e vedendo quali hanno avuto un picco di ricerche prima di San Valentino (dello scorso anno) rispetto al periodo seguente, senza ricorrenze.

I regali per lui, quindi i prodotti che hanno visto un aumento o un boom di ricerche da parte delle donne, sono stati soprattutto anelli (oltre +100% di ricerche), profumi (+94,4%), orologi sportivi (+86,5%), occhiali da sole (+65,4%), fotocamere compatte (+52,7%), stivali (+27,3%), macchine da caffè a capsule (+24,4%), regolacapelli & barba (+21,3%). Insomma: al primo posto le donne cercano anelli, profumi e orologi. Interessante il confronto fra le prime posizioni delle ricerche fatte dagli uomini per le donne. I prodotti che hanno avuto una impennata di ricerche online sono stati soprattutto asciugacapelli (oltre +100%), stivali (oltre +100%), fotocamere compatte (+91,8%), profumi (+86,9%), orologi da polso (+49,1%), macchine per caffè espresso (+38,3%), robot da cucina (+35,4%), macchine da caffè a capsule (+35,2%), cuffie (+20,6%), zaini (+6,6%), reflex (+5,0%), sneakers (+4,7%) e spumanti (+2,0%). Al primo posto per lei gli uomini cercano asciugacapelli, stivali e fotocamere.

Ma chi è l’innamorato digitale? “Considerando il periodo in cui sono stati acquistati i regali di San Valentino 2018, – dice idealo – gli uomini hanno comprato online quasi il doppio rispetto alle donne (63,1% vs 36,9%) ma per entrambi i sessi la fascia di età più coinvolta è stata quella tra i 35 e i 44 anni”. Altri dati elaborati in base a Google Trends: il maggior numero di ricerche su San Valentino vengono da Campania, Calabria e Basilicata. Agli ultimi posti in classifica, Liguria, Sardegna e Valle d’Aosta. “L’acquisto online è diventato una pratica consolidata che per alcuni consumatori è ormai la norma: fare shopping online permette di risparmiare, di ricevere la merce comodamente a casa e di poter valutare le recensioni di migliaia di altri utenti – ha commentato Fabio Plebani, Country Manager per l’Italia di idealo – Non sorprende quindi che anche per una ricorrenza come San Valentino il web sia diventato un punto di riferimento. Acquistare online permette di avere più tempo libero da dedicare al partner, in fondo il miglior regalo che si possa fare a chi si ama”.