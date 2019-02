San Valentino, Trovaprezzi.it: gli italiani tra i più romantici di Europa

Cupidi 2.0, Valentini e Valentine da tastiera, pronti a scaldare i pollici: il 14 febbraio, giorno in cui si celebra l’Amore, si avvicina e, nonostante le critiche di chi considera questo giorno una trovata puramente commerciale, in molti si dedicano alla ricerca del regalo (piccolo o grande che sia) per la persona che portano nel cuore.

Secondo Trovaprezzi.it, comparatore di prezzi online, in quest’occasione gli italiani si confermano inguaribili romantici: analizzando le intenzioni di acquisto del 2018, infatti, le tipologie di regalo più classiche continuano a registrare nelle prime due settimane di febbraio degli incrementi notevoli.

Anche il budget che gli italiani investono per stupire la loro dolce metà è in continua crescita: nel 2018 il Codacons ha registrato un aumento del 4% per una spesa complessiva di circa 350 milioni di euro.

Di questa crescita hanno beneficiato sicuramente anche i negozi online: Mastercard, nella sua ricerca annuale LoveIndex, ha registrato una crescita del 693% sugli acquisti online dall’11 al 14 febbraio nel triennio 2015-2017.

Guardando i dati di Trovaprezzi.it, il profumo pare essere il dono preferito dagli italiani: nel 2018 la categoria ha registrato addirittura +43% nei primi 14 giorni di febbraio rispetto al periodo appena precedente (ovvero gli ultimi 14 giorni di gennaio).

Un buonissimo risultato anche per la categoria “Gioielli” che con +17% di interesse va a confermare l’attaccamento alle tradizioni più classiche per la celebrazione della festa degli innamorati, con qualche sorpresa nella tipologia di gioiello scelto.

Sono infatti i “Bracciali” il regalo considerato più adatto per questa ricorrenza, e quindi anche il più cercato: +33% l’incremento registrato lo scorso anno (dato 1 -14 febbraio rapportato al periodo precedente 18-31 gennaio). A seguire i “Girocolli” con un +17% di interesse, mentre gli “Anelli” si attestano a +11% e si posizionano quindi solo al terzo posto di questa “classifica di gioielli più regalati per San Valentino”.

Il bracciale più cliccato risulta essere l’intramontabile modello Tennis (17% di ricerche sul totale della categoria); mentre tra i girocolli e gli orecchini, l’oro rimane il metallo prezioso più desiderato (oltre 40% delle ricerche). Infine il 25% delle ricerche di anelli ha interessato proprio i preziosi diamanti.

Ma chi crede che a San Valentino il focus vada esclusivamente sui classici regali per lui o per lei si sbaglia: oggi si punta anche alla tecnologia con doni genderless. Molti infatti preferiscono sorprendere con oggetti da condividere con la persona amata: in casa, in vacanza o durante lo sport, l’importante è stare insieme.