Zanzariere su misura o zanzariere standard? Come scegliere la soluzione ideale per proteggere la tua casa (Foto Pixabay)

Scegliere di acquistare una zanzariera per la propria abitazione è un passo indispensabile per vivere in un ambiente sano e protetto da zanzare e altri insetti. I vantaggi sono notevoli: specialmente durante i mesi più caldi dell’anno, la presenza delle zanzare può impattare molto negativamente sulla qualità del sonno. Allo stesso modo, lasciare le finestre chiuse impedirebbe la dispersione del calore interno, rendendo la casa meno confortevole da abitare.

Sia le zanzariere su misura che le zanzariere standard offrono un’efficace protezione contro le zanzare, ma sono due soluzioni differenti, la cui scelta dipende da vari fattori quali ad esempio le dimensioni e le caratteristiche peculiari delle finestre, il gusto personale, le esigenze di arredamento e la disponibilità di tempo e competenze per il montaggio. Per poter individuare i modelli più adatti alle proprie esigenze è preferibile consultare dei professionisti del settore, così da essere anche certi di installare dei prodotti di qualità; a tal proposito, le zanzariere su misura a Milano di Zeescreen sono un’ottima soluzione. Scopriamo i loro vantaggi.

Perché scegliere una zanzariera su misura

Le zanzariere su misura vengono progettate e realizzate per adattarsi perfettamente alle dimensioni specifiche di finestre o porte finestre. Ogni dettaglio è personalizzabile: dal colore del telaio a quello della rete, dalla tipologia di guide laterali all’opzione slow motion per un rientro graduale, senza dimenticare la scelta del materiale per la rete.

Ogni zanzariera su misura può venire difatti realizzata con reti in fibra di vetro rivestita in PVC, alluminio o acciaio inox, con la possibilità di rinforzi specifici come antivento o antipolline, utili se stiamo pensando di installarla in una casa di campagna.

Zanzariere personalizzate: cosa sapere prima di acquistarle

Per assicurarsi una perfetta aderenza della zanzariera personalizzata è necessario prendere accuratamente le misure delle finestre, in modo da far realizzare un prodotto che sia adatto alle proprie necessità. Se lo spazio a disposizione è poco, ad esempio, bisogna optare per una variante compatta, con guide laterali ultra sottili e senza cassonetto.

Il mercato offre ad oggi soluzioni adatte per ogni esigenza abitativa e per ogni stile di arredamento. Assicurati di rivolgerti a un’azienda esperta e competente, per avere il miglior risultato possibile e godere di tutti i benefici di una zanzariera realizzata ad hoc.

Zanzariere standard: un classico da non sottovalutare

Queste zanzariere sono composte da kit preconfezionati, pensati per coprire una vasta gamma di misure. Si tratta di prodotti facilmente acquistabili online e nei negozi del settore.

La zanzariera standard è un’opzione economica e veloce per chi desidera installare le zanzariere autonomamente, su finestre di misura standard, che non presentano peculiarità specifiche. Per montarla è necessaria una buona dimestichezza con il fai-da-te e a volte si potrebbe dover ricorrere ad attrezzi come il trapano o i tasselli.

Prima di acquistarle meglio dunque assicurarsi di avere tutto l’occorrente e soprattutto che le misure delle proprie finestre corrispondano, per evitare di trovarsi tra le mani un prodotto poco aderente o addirittura inutilizzabile.

