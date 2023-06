Optima Italia regala 20 Giga aggiuntivi di traffico internet per il servizio Mobile, per un periodo di 30 giorni, ai propri Clienti residenti nelle zone dell’Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dalle recenti alluvioni

Alluvioni, Optima Italia regalerà 20 Giga aggiuntivi di internet ai clienti delle zone colpite (Foto Valeria Boltneva per Pexels)

Optima Italia S.p.A., la Digital Company italiana leader nell’offerta integrata per i servizi di Energia e Telecomunicazioni, ha deciso di supportare i propri Clienti residenti nelle zone dell’Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dalle recenti alluvioni.

L’iniziativa dell’azienda consiste nell’attivazione gratuita di 20 Giga aggiuntivi di traffico internet per il servizio Mobile per un periodo di 30 giorni, in favore di tutti i clienti residenti o aventi sede legale nei territori indicati nell’Allegato 1 al Decreto-Legge 1 giugno 2023, n. 61.

Tale misura – si legge nella nota di Optima Italia – si affianca alla sospensione dei termini di pagamento delle fatture dei servizi Luce e Gas a favore delle utenze e forniture site nei medesimi Comuni, nei termini e secondo le modalità stabilite dai provvedimenti emanati dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

