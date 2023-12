Ai nastri di partenza anche il gioco online per allievi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nell’ambito della campagna sui diritti dei consumatori #convienesaperlo. Per partecipare c’è tempo fino al 15 marzo 2024

Antitrust: al via “#convienesaperlo (anche a scuola) 2.0”, il concorso per gli studenti (Foto di StockSnap da Pixabay )

Torna per il terzo anno consecutivo la campagna sui diritti dei consumatori #convienesaperlo, promossa dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e destinata agli studenti delle scuole medie e superiori.

Parte, quindi, il concorso a premi “#convienesaperlo (anche a scuola) 2.0”, che ha il suo momento clou nel gioco online a quiz, organizzato insieme a Skuola.net e riservato agli studenti delle scuole medie e superiori pubbliche e private paritarie che competeranno in una classifica riservata ai parigrado.

#convienesaperlo (anche a scuola) 2.0, il concorso

Collegandosi all’indirizzo https://convienesaperlo. skuola.net/ , fino al 15 marzo 2024 gli alunni potranno giocare e nello stesso tempo conoscere il ruolo e l’attività dell’Antitrust, i diritti dei consumatori e gli strumenti per difenderli e per difendersi dalle pratiche commerciali scorrette, aggressive o ingannevoli.

Grazie al videogioco si possono svolgere tre tipi di attività attraverso le seguenti sezioni:

Impara : per prepararsi sui diritti dei consumatori attraverso flash card, che rimandano al sito di #convienesaperlo per approfondimenti;

: per prepararsi sui diritti dei consumatori attraverso flash card, che rimandano al sito di #convienesaperlo per approfondimenti; prova : per esercitarsi nel gioco attraverso tre domande di esempio, senza limiti di tentativi, prima della sessione di gioco vera e propria;

: per esercitarsi nel gioco attraverso tre domande di esempio, senza limiti di tentativi, prima della sessione di gioco vera e propria; gioca: per iniziare una partita e quindi partecipare al concorso “#convienesaperlo (anche a scuola) 2.0”, dopo essersi registrati.

La sessione di gioco prevede cinque livelli di difficoltà crescente. Per completare ogni livello, occorre rispondere a sette domande sui diritti di tutela del consumatore e sulle funzioni dell’Autorità.

Gli studenti e le studentesse avranno a disposizione anche alcuni aiuti, ma per un massimo di tre per livello: con “50-50” si possono eliminare, tra le opzioni di risposta, due sicuramente errate; con “Freeze” si può fermare il tempo per riflettere con più calma sulla risposta da dare; con “Switch” si può cambiare la domanda. Giocando si accumula un punteggio, collegato al numero di risposte esatte fornito, su cui influisce anche il tempo di risposta e la partecipazione ai “Domandoni”, quesiti bonus di cui si riceve comunicazione via mail e che permettono di guadagnare punti extra, una volta completati tutti i livelli.

I primi classificati di ciascuna delle due graduatorie vinceranno un iPhone 15 e le loro scuole un voucher del valore di 1.500 euro per acquisti tecnologici; agli istituti dei secondi classificati andranno un voucher del valore di 1.000 euro e agli istituti dei terzi classificati un voucher del valore di 500 euro.

I primi tre classificati di ciascuna graduatoria, insieme alla propria classe e ad un’altra a scelta dell’istituto, riceveranno i premi in occasione di un evento finale organizzato dall’Antitrust che offrirà il viaggio per partecipare alla cerimonia finale del concorso, a Roma.

