Azioni Veneto Banca, Intesa Sanpaolo condannata a risarcire una risparmiatrice

Con una decisione di pochi giorni fa – comunica l’associazione Konsumer – l’Arbitro per le controversie finanziarie istituto presso Consob ha condannato Intesa Sanpaolo a risarcire, per circa 100mila euro, una pensionata della provincia di Bari che aveva acquistato attraverso Banca Apulia (ora incorporata in Intesa Sanpaolo) azioni di Veneto banca.

L’Arbitro Consob – spiega Konsumer – ha accolto le contestazioni della risparmiatrice che lamentava il mancato rispetto da parte della banca degli obblighi di informazione sulle caratteristiche delle azioni e sulla inadeguatezza dei titoli.

Azioni Veneto Banca, le responsabilità della ex Banca Apulia e Intesa Sanpaolo

“La decisione dell’arbitro Consob – ha dichiarato l’avv. Massimo Melpignano, responsabile nazionale Banca e Finanza di Konsumer Italia, che ha assistito la risparmiatrice in questa vicenda – è importante sotto due profili: da un lato accerta le responsabilità della ex banca Apulia nella vendita di titoli illiquidi e rischiosi e non adeguati al profilo della consumatrice, in questo caso pensionata. Dall’altra riconosce l’obbligo al risarcimento in capo a Banca Intesa Sanpaolo e non alla vecchia Veneto Banca, che è in liquidazione e con le casse vuote”.

“Il crack di Veneto banca – prosegue Konsumer – stimato in svariati milioni di euro, le cui azioni arrivarono a quotare anche oltre 40 euro per poi precipitare ad un valore di zero euro, determinò l’azzeramento dei risparmi di molti cittadini, non solo veneti ma anche di altre regioni, come in questo caso, in cui le azioni vennero vendute in modo capillare dalla ex Banca Apulia controllata appunto da Veneto Banca”.

“Aggiungiamo questo risultato ai tanti che l’associazione sta ottenendo in tutta Italia, grazie ad una intensa attività svolta dagli sportelli presenti sul territorio per la tutela dei diritti dei consumatori” ha dichiarato Fabrizio Premuti, Presidente dell’associazione.