Clima, Fridays For Future lancia la campagna social #ClimateStrikeOnline

Davanti all’emergenza coronavirus, Fridays For Future prosegue la battaglia per il clima sui social invitando gli attivisti a pubblicare una loro foto con un cartello e l’hashtag #ClimateStrikeOnline

Non in piazza ma sui social, Fridays For Future non si ferma davanti all’emergenza coronavirus e prosegue la sua battaglia per il clima, lanciando oggi 13 marzo una campagna online con l’hashtag #ClimateStrikeOnline.

In questo delicato momento per la salute delle popolazioni, gli assembramenti di persone rappresentano un rischio di contagio, in quanto la stretta vicinanza fisica delle persone favorisce la diffusione del virus. Per questo motivo gli organizzatori del movimento, in rappresentanza di diversi Paesi europei, annunciano che sostituiranno gli scioperi con azioni online, una nuova forma di protesta a favore della tutela del clima e dell’ambiente.

Bastano una foto e l’hashtag #ClimateStrikeOnline

Lanciano quindi un “Digital strike” e invitano gli attivisti a pubblicare sui social la propria foto con un cartello e l’hashtag #ClimateStrikeOnline, taggando il gruppo Fridays For Future Italia.

“Fridays For Future sta ascoltando le autorità, la scienza e gli esperti, e in questo momento gli esperti stanno incoraggiando la gente ad evitare le folle e i raduni pubblici” afferma l’attivista Greta Thunberg dalla Svezia, e aggiunge che “Noi giovani siamo i meno colpiti da questo virus, ma è essenziale che agiamo in solidarietà con i più vulnerabili e nel miglior interesse per la nostra società comune”.

“Anche in tempi come questi – si legge nella nota stampa – è fondamentale ricordare che la crisi climatica è ancora qui, ed è ben lontana dall’essere risolta. Unitevi a noi nel #ClimateStrikeOnline, per continuare la nostra protesta e ricordare costantemente ai leader mondiali e all’opinione pubblica che siamo sempre qui, e che non ci arrenderemo”.