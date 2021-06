Secondo l’Osservatorio Confturismo-Swg, il 46% degli intervistati ha programmato la vacanze per il mese di agosto. Confturismo propone di utilizzare il tax credit vacanze per incentivare i viaggi a giugno e settembre. Assoutenti: lasciare totale libertà ai cittadini su utilizzo bonus

Estate, Confturismo propone: bonus vacanze a chi parte in periodi morti. Contraria Assoutenti

Il bisogno di tornare a viaggiare cresce sempre di più e, con l’estate alle porte, sono tanti coloro che cominciano a organizzarsi per le vacanze. Secondo l’Osservatorio Confturismo-Swg, infatti, il 41% degli intervistati – quasi 10 milioni e mezzo rapportato alla popolazione dei vacanzieri estivi abituali – ha già prenotato un viaggio o sta finalizzando la prenotazione in queste ore.

Inoltre scende di 4 punti, dal 25% al 21%, la quota degli scettici che non pensano di partire.

Estate, le mete più gettonate

Grande protagonista dell’estate – secondo il sondaggio – è il mare, che viene scelto da 6 viaggiatori su 10. Inoltre l’86% ha scelto di rimanere in Italia per le vacanze, mentre il 14% ha programmato di partire all’estero.

Su quest’ultimo versante la vera novità è la Grecia, che con un balzo in avanti di 4 punti supera Francia e Spagna. Stabile invece il panorama delle destinazioni italiane, con Puglia, Sicilia e Toscana sempre ai primi posti.

Per quanto riguarda il periodo di vacanza, il 46% degli intervistati sceglie agosto. Percentuale che sale al 64% se si aggiunge l’ultima quindicina di luglio. Un ridottissimo 9% sceglie giugno, mentre restano sostanzialmente stabili al 14% la prima quindicina di luglio e settembre.

Patanè: “Usare il tax credit vacanze”

A tal proposito è intervenuto il presidente di Confturismo, Luca Patanè, commentando i dati dell’Osservatorio.

“Se la campagna vaccinale in corso è per molti un freno alle partenze di giugno, e settembre sconta impegni lavorativi, di studio e le incertezze meteo, bisogna incentivare ancora di più quelli che possono programmare una vacanza in questi mesi“, ha affermato Patané.

“Perché non usare strumenti come il tax credit vacanze puntando, questa volta, non sul livello di reddito ma sul periodo scelto? – Ha proseguito. – Ne beneficerebbe tutta l’economia, che spalmerebbe i costi di gestione delle attività su un periodo più lungo, a vantaggio dell’occupazione e dei prezzi da praticare”.

Estate, Assoutenti boccia la proposta di Confturismo

Assoutenti ha espresso parere contrario alla proposta di Confturismo.

“Se l’idea è quella di privare dell’incentivo le famiglie che partono in alta stagione, e quindi a luglio o ad agosto, per spingerli a fare viaggi in altri periodi dell’anno, non possiamo che bocciare la proposta”, afferma il presidente Furio Truzzi.

“La stragrande maggioranza degli italiani – spiega Truzzi – può infatti partire solo tra luglio e agosto, e privare del bonus vacanze chi ne ha diritto sarebbe una scelta suicida che danneggerebbe lo stesso settore del turismo. Non si possono usare i bonus concessi dal Governo per scaglionare le ferie rispondendo alle richieste degli operatori turistici, questione annosa che richiede ben altri interventi”.

“Al contrario di Confturismo riteniamo che il bonus vacanze non vada limitato, ma totalmente liberalizzato, estendendo la sua fruizione a tutti i servizi turistici, dagli stabilimenti balneari a centri termali e spa, fino ai biglietti di treni e aerei, in modo da sostenere milioni di famiglie che, a causa della crisi provocata dal Covid, versano in condizione di difficoltà economica”, conclude Truzzi.