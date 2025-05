Europa, la settimana europea dalla voce dei protagonisti

La settimana europea, raccontata dai protagonisti delle politiche europee e italiane. Da TotalEU Production, agenzia europea di video news che copre tutti i principali eventi delle istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles, arriva la sintesi video della settimana europea che va dal 12 al 16 maggio. Direttamente dalla voce di chi ha preso parte agli eventi (vedi video incorporato).

Settimana europea: i giovani e la tecnologia tra i temi in agenda

Tra gli appuntamenti della Settimana europea il Consiglio “Istruzione, gioventù, cultura e sport”, che si è svolto a Bruxelles. Per il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, “la socialità tra i giovani è una medicina indispensabile per minimizzare i rischi legati tecnologia“, anche rispetto al rischio per i giovani di trovare in Rete “risposte sbagliate, informazioni non verificate e fonti inattendibili”.

In agenda anche il tema degli affitti. “Affitti a lungo termine con tetto massimo”: è la proposta che il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha presentato ai giornalisti a margine della plenaria del Comitato delle regioni.

Tra i temi anche la sanità. Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale della Puglia, è intervenuta per spiegare che l’accordo raggiunto con i medici di medicina generale in Puglia “serve per poter evitare la congestione all’interno del pronto soccorso”.

Il 15 maggio, per il cinquantesimo anniversario del premio Nobel a Eugenio Montale si è svolto un evento al Parlamento europeo, con la presenza della presidente del Premio Montale “Fuori di Casa”, Adriana Beverini.