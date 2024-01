“Finanza e titoli sostenibili”, webinar Confconsumatori il 19 gennaio

Venerdì 19 gennaio, a partire dalle 15, si terrà il webinar “Finanza e titoli sostenibili: cosa occorre sapere”, organizzato da Confconsumatori nell’ambito del progetto “Generazione F”, che prevede campagne formative e incontri formativi su consumi sostenibili ed economia circolare; educazione finanziaria e sovraindebitamento; educazione assicurativa, previdenziale e sanitaria.

L’incontro, gratuito e aperto alla cittadinanza, sarà l’occasione per approfondire i principi ESG e per conoscere il Report di Sostenibilità delle imprese, uno strumento per imparare a valutare meglio l’impatto dei propri investimenti.

Investimenti sostenibili, saperne di più

Non tutte le imprese possono dirsi sostenibili. Esistono precisi criteri, che i cittadini hanno il diritto di conoscere per compiere scelte informate quando decidono di investire i propri risparmi. Da qui il webinar “Finanza e titoli sostenibili: cosa occorre sapere” organizzato da Confconsumatori. Durante l’incontro interverranno l’avvocato Antonio Pinto, responsabile settore Prodotti bancari e assicurativi Confconsumatori, che illustrerà “Cosa sono i principi ESG e come investire in prodotti finanziari sostenibili”. A seguire, Francesco Tamburella, coordinatore di ConsumerLab, spiegherà “Come il Report di Sostenibilità aiuta i consumatori a conoscere l’azienda da cui acquistano”.

«Troppo spesso si parla di investimenti sostenibili, senza che le persone conoscano davvero l’impegno che le imprese mettono in campo a sostegno delle risorse della collettività e del Pianeta – afferma Marco Festelli, presidente di Confconsumatori, che aprirà il webinar – Incontri come questo possono aiutare i cittadini a tutelare al meglio i propri diritti, e a essere più consapevoli nella destinazione dei propri risparmi».

Sarà possibile partecipare al webinar attraverso Zoom, iscrivendosi al link: https://us06web.zoom.us/ webinar/register/WN_ NUxgDV59SV2UzIJ_7vvLbg

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!