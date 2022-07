Le tre fasce di età più a rischio per gli incidenti in acqua risultano essere quella 45-64 anni, quella 65-79 anni e quella 0-10 anni. Ecco le raccomandazioni dell’ISS per la prevenzione degli annegamenti dei bambini in piscina

Incidenti in acqua, gravi nel 68% dei casi. Dal'ISS un opuscolo per la sicurezza dei bambini (Fonte immagine: Pixabay)

Tra il 2015 e il 2019 sono stati identificati e analizzati in Italia oltre 2mila casi di incidenti in acqua, di cui 1209 fatali, secondo quanto emerge da una raccolta dati realizzata dall’ISS (Istituto Superiore di Sanità). E circa il 68% degli incidenti in acqua da sommersione ha un esito mortale o comunque grave, con ricovero in prognosi riservata e/o in terapia intensiva.

Considerando sia i decessi che gli incidenti non fatali, le tre fasce di età più a rischio risultano essere quella 45-64 anni (18.2% di tutti gli incidenti in acqua), quella 65-79 anni (16.2%) e quella 0-10 anni (13.9%).

Incidenti in acqua, quali cause?

Secondo l’indagine ISS, il 41% degli incidenti fatali avviene in acque interne, il 42% sul litorale, mentre il restante 17% si divide quasi equamente tra mare aperto e piscine. Per quelli non fatali la proporzione è 54% sul litorale, 24% in piscina, 17% nelle acque interne e 5% in mare aperto.

E la maggior parte degli incidenti avviene a causa di un malore (28,1%), delle condizioni avverse del mare (14,9%) o della caduta in acqua o dagli scogli (14,3). Da sottolineare che molte volte si è in presenza di una concausa, ossia lo stesso soggetto è annegato per esempio perché non sapeva nuotare e il mare era mosso.

Le regioni che registrano il maggior numero di incidenti in acqua (fatali e non) sono nell’ordine rappresentate dalla Lombardia (13%), dall’Emilia Romagna (9.6%) e dal Veneto (9.3%).

L’importanza della prevenzione per i bambini

Come detto, una delle tre fasce d’età più a rischio, quando si parla di incidenti in acqua, è quella dei bambini da 0 a 10 anni. E uno dei luoghi in cui si registra una maggiore frequenza di casi è la piscina. Per questo motivo l’Istituto Superiore di Sanità propone un opuscolo informativo sulla prevenzione degli annegamenti dei bambini in piscina.

In primo luogo è raccomandata la sorveglianza da parte degli adulti quando i bambini sono in acqua o quando ci sono (o potrebbero esserci) specchi d’acqua nelle vicinanze (piscine anche in case vicine, pozzi, canali, fiumi): i bambini molto piccoli (0-5 anni) devono stare in acqua solo con la presenza fisica (in acqua) di un adulto responsabile. Non si può dare la responsabilità di vigilanza di un bambino ad un

altro bambino, seppure più grande.

È importante, poi, recintare adeguatamente le piscine o altri bacini d’acqua: in particolare, l’adozione di recinzioni a 4 lati o con isolamento e cancello auto-chiudente e auto-bloccante è una efficace strategia di prevenzione. In alternativa o in aggiunta, si possono coprire le piscine con appositi teli, quando non in uso. Buona norma è anche quella di togliere tutti i giocattoli dalla vasca o dalla piscina dopo l’uso, in quanto il bambino potrebbe cercare di recuperarli.

L’ISS consiglia, inoltre, di far frequentare ai bambini corsi di nuoto.

Ulteriori raccomandazioni riguardano gli anziani, che dovrebbero astenersi dal sostare in spiaggia nelle ore più calde, soprattutto se da soli e in spiagge non controllate, in quanto spesso gli annegamenti per malore riguardano proprio le fasce di età più alte.

