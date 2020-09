Industria di Marca e sostenibilità, a Milano la mostra dal 3 al 31 ottobre

“Il Futuro è guardare oltre – Industria di Marca e Sostenibilità”, una mostra fotografica open air, promossa da Centromarca, per documentare l’impegno della moderna Industria di Marca in campo ambientale e sociale

Una mostra fotografica open air per documentare l’impegno della moderna Industria di Marca in campo ambientale e sociale. Dal 3 al 31 ottobre Milano ospiterà l’esposizione “Il Futuro è guardare oltre – Industria di Marca e Sostenibilità”, promossa da Centromarca, patrocinata dal Comune di Milano e inserita all’interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 organizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (Asvis).

Una versione online dell’esposizione sarà visibile dal 30 settembre al 31 dicembre sul sito https://centromarca.it.

Industria di Marca, la mostra

La mostra, a cui hanno aderito 28 industrie, tocca tematiche ambientali di particolare rilevanza, strettamente collegate all’obiettivo di limitare l’impatto dell’attività d’impresa sul pianeta: dall’uso consapevole delle risorse naturali alla riduzione delle emissioni; dallo smaltimento dei rifiuti alla riprogettazione dei processi produttivi.

Emergono, inoltre, i progetti delle aziende in ambito sociale rivolti ai soggetti più vulnerabili, il contrasto a stereotipi e pregiudizi, le iniziative per la valorizzazione della persona e della diversità.

Immagini, corredate da didascalie esplicative in italiano ed inglese, richiameranno, quindi, l’attenzione ed evocheranno riflessioni su aspetti poco conosciuti o non immediatamente percepibili dell’attività d’impresa.

“La mostra “Il futuro è guardare oltre – Industria di Marca e Sostenibilità” ci permette di comprendere, attraverso il linguaggio diretto ed espressivo della fotografia, come marche e imprese non siano solo produttori di beni o servizi, capaci di soddisfare un bisogno, quanto piuttosto promotrici di idee e visioni del mondo – dichiara Cristina Tajani, Assessora a Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane del Comune di Milano. – Visioni che raccontano come attraverso le nostre scelte di consumo sia possibile contribuire a uno sviluppo sempre più sostenibile, etico e capace di generare buona occupazione nel rispetto dell’uomo dell’ambiente”.

Imprese e sostenibilità, la ricerca dell’Università degli Studi Roma III

Una conferma dell’orientamento alla sostenibilità dell’Industria di Marca è contenuta nell’indagine inedita, realizzata dall’Università degli Studi Roma III, che fotografa la portata dell’impegno sostenibile dei 200 gruppi industriali aderenti a Centromarca.

Dalle prime anticipazioni risulta che il 74% delle Industrie di Marca è strutturato per documentare pubblicamente la sua attività attraverso uno spazio dedicato nel proprio sito internet. Inoltre, il 57% delle aziende redige un report periodico destinato alla sostenibilità e il 65% delle aziende comunica i suoi impegni, dichiarando pubblicamente obiettivi specifici di tipo quantitativo.