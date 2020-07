Più libri più liberi 2020, annullata la Fiera della piccola e media editoria

Dopo 18 edizioni consecutive, per la prima volta dal 2002, la Fiera nazionale della piccola e media editoria Più libri più liberi, che normalmente si svolge a dicembre, quest’anno non si potrà tenere a causa del Covid-19.

“Abbiamo studiato fino all’ultimo momento utile la possibilità di poter svolgere la Fiera in sicurezza, ma ha dovuto prevalere il senso di responsabilità – spiega la presidente della Fiera Annamaria Malato. –

Non ci sono le condizioni per organizzare un evento di questa portata e complessità – con oltre 100mila presenze ogni anno, più di 500 espositori, migliaia di relatori – garantendo il distanziamento tra le persone che potrebbe essere necessario anche nei prossimi mesi. Poiché è impossibile fare previsioni di qui a 4-5 mesi, pensiamo che rinunciare sia anche un modo per tutelare i nostri espositori dal pericolo di lavorare a una rassegna che rischierebbe di dover essere poi annullata all’ultimo minuto”.