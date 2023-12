Ponte 8 dicembre, in viaggio 7 milioni di italiani

Secondo l’Osservatorio Turismo di Confcommercio sulle vacanze degli italiani, in collaborazione con SWG, la spesa media per il ponte dell’8 dicembre è in leggero calo, in aumento le destinazioni estere

Saranno sette milioni gli italiani che per il ponte dell’8 dicembre pernotteranno, almeno per una notte, in strutture turistico-ricettive e in case in affitto breve, per una spesa di circa 2,7 miliardi di euro. Nel 75% dei casi chi partirà non starà fuori casa per più di tre giorni, quindi con due pernottamenti.

È quanto emerge dall’Osservatorio Turismo di Confcommercio sulle vacanze degli italiani, realizzato in collaborazione con SWG. Numeri in linea con lo scorso anno, anche se la spesa media è in leggera diminuzione.

Ponte 8 dicembre, privilegiati mercatini di Natale

In aumento le vacanze all’estero, soprattutto tra i più giovani, tra chi non ha una famiglia e tra chi opta per una vacanza più lunga: ci andrà il 18% contro l’11% dello scorso anno. In cima alle preferenze Francia, Germania, Austria e Regno Unito per chi resta in Europa e New York per chi andrà oltreoceano. In aumento Mar Rosso e Oceano Indiano.

Da parte delle famiglie emergono due atteggiamenti diversi: da una parte c’è la voglia di un ritorno alle abitudini pre-pandemia, dall’altra l’incertezza dettata dallo scenario internazionale ha portato circa 500mila italiani a rinunciare nell’ultimo mese ad un viaggio che stavano programmando. Più in generale, nel periodo invernale oltre la metà degli intervistati prenderà la decisione di partire solo all’ultimo momento o in base alle offerte che troverà.

Città d’arte, grandi città, località di montagna e destinazioni della costa sono in cima alle scelte di chi parte. Privilegiati anche i mercatini di Natale, frequenti ormai anche in molte aree anche del Centro-Sud come Campania, Umbria e Lazio, che non a caso insieme a Lombardia e Piemonte sono nella top five delle regioni scelte per il viaggio.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!