Verso il COP9, il 12 novembre un dibattito sui prodotti alternativi al tabacco

L’Osservatorio MOHRE, all’alba del COP9, organizza l’incontro online “Verso il COP9: scienza a confronto”, per discutere dei nuovi prodotti alternativi al tabacco: e-cig e tabacco riscaldato. Tra gli ospiti anche Francesco Luongo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino

Il 12 novembre, alle ore 18:00, avrà luogo l’incontro online “Verso il COP9: scienza a confronto”, organizzato dall’Osservatorio MOHRE con l’obiettivo di aprire un dibattito sul tema “new categories” di prodotti alternativi alle sigarette (e-cig e tabacco riscaldato), in merito ai loro potenziali benefici o danni per la salute pubblica. All’evento parteciperà anche il Movimento Difesa del Cittadino, all’interno della Campagna antitabagismo e per un uso consapevole delle E-Cig.

Verso il COP9, l’incontro

Durante l’incontro verranno messe a confronto le due principali correnti di pensiero sul tema: i sostenitori della “riduzione del danno” ed i supporter del “principio di precauzione”.

Tali posizioni, espresse chiaramente sia a livello europeo (Europe’s Beating Cancer Plan) sia mondiale (COP9), a breve si tradurranno in linee politiche che influenzeranno processi decisionali fondamentali per il futuro di tali strumenti. Infatti sono in fase di discussione presso la Commissione EU sia la direttiva fiscale sui prodotti del tabacco, sia la direttiva che regola presentazione e marketing freedom dei menzionati prodotti (TPD3).

L’Osservatorio MOHRE, all’alba del COP9 che avrà luogo dall’8 al 13 novembre, ne discuterà con i maggiori esperti italiani.

Partecipano:

Fabio Beatrice – Direttore Comitato Scientifico MOHRE

Pietro Fiocchi – Parlamento UE

Giacomo Mangiaracina – Board Scientifico MOHRE

Carmine Canino – Associazione ANPVU

Francesco Luongo – Movimento Difesa del Cittadino

Maria Rizzotti – Senato della Repubblica

Modera i lavori:

Johann Rossi Mason – Direttore di MOHRE