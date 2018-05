Un numero verde per dare una prima assistenza agli agricoltori in difficoltà. E la proposta di un tavolo permanente del credito e delle assicurazioni per le imprese agricole, per difendere la filiera, tutelare i posti di lavoro, le eccellenze alimentari, gli agricoltori e con essi i consumatori. L’iniziativa è di Konsumer Italia che “attiverà – informa una nota – uno sportello on line ed un numero verde dedicati per fornire una prima assistenza agli agricoltori, anche in sinergia alle loro rappresentanze associative. Si tratta di difendere interessi condivisi su cui l’alleanza tra consumatori e produttori risulta strategica per entrambi”.

Konsumer parte dalla considerazione che l’intero settore agricolo è particolarmente esposto a eventi esterni, dai fattori climatici estremi ai danni causati in Puglia dallo Xylella. “Tutto questo crea danni spaventosi all’intera filiera, genera incertezza e difficoltà per la pianificazione dei operatori del settore, fa aumentare i costi di produzione con evidenti ricadute negative sulla spesa dei consumatori – spiega l’associazione – La situazione è resa ancora più grave dalla concorrenza proveniente da altri paesi, comunitari e non, che pongono i loro prodotti sul mercato con politiche di vendita aggressive, potendo contare su costi di produzione molto più bassi e su diversi sistemi di controllo, a volte su incentivi fiscali dedicati; questo a discapito della qualità dell’intero settore. A fronte di costi certi, gli agricoltori vivono la perenne incertezza dei ricavi. Inascoltati i continui richiami e richieste di aiuto alla politica”.

Per tutelare le eccellenze alimentari, l’agricoltura e l’intera filiera, Konusmer lancia dunque la proposta di “un tavolo permanente del credito e delle assicurazioni nel settore agricolo”, che coinvolga gli operatori, le banche, le imprese assicurative e le associazioni rappresentative. Sostiene il presidente dell’associazione Fabrizio Premuti: “L’obiettivo è quello di individuare regole condivise per la sospensione e la rinegoziazione dei mutui che gravano sulla stabilità delle imprese agricole per il settore bancario dando accesso a coperture assicurative, fideiussioni e cauzioni trasparenti e rispondenti agli effettivi tassi tecnici per il settore assicurativo”. Konsumer Italia attiverà uno sportello on line ed un numero verde dedicati per fornire una prima assistenza agli agricoltori, con una prima analisi gratuita sui contratti di mutui ed assicurativi stipulati.