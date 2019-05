Alimentazione: la Commissione UE vuole più trasparenza dei prezzi

La Commissione europea ha presentato oggi una proposta per rendere disponibili informazioni importanti per capire come si formano i prezzi dei prodotti agroalimentari in tutta la filiera.

“Il rafforzamento del ruolo degli agricoltori nella filiera alimentare e’ una delle priorità della Commissione – ha dichiarato il Commissario per l’agricoltura e lo sviluppo rurale Phil Hogan – Una maggiore trasparenza del mercato consentirà di garantire un accesso paritario alle informazioni in materia di prezzi, e una maggiore chiarezza delle stesse, rendendo la nostra filiera alimentare più equa ed equilibrata. Queste nuove regole integreranno la direttiva sul divieto delle pratiche commerciali sleali, di recente adozione, a tutto beneficio degli operatori più piccoli e deboli della filiera alimentare e la loro introduzione rispecchia l’enorme sostegno pubblico in tutta l’UE a favore di un rafforzamento del ruolo degli agricoltori nella filiera alimentare

Attualmente sono disponibili molte informazioni sull’andamento dei mercati agricoli (prezzi, volumi di produzione, scorte, ecc.), mentre mancano quasi del tutto informazioni su altri mercati fondamentali della filiera agroalimentare, in particolare quelli che operano tra agricoltori e consumatori a livello di trasformazione alimentare e vendita al dettaglio.

Le misure proposte interessano i settori delle carni, delle uova, lattiero-caseario, degli ortofrutticoli, dei seminativi, dello zucchero e dell’olio di oliva. Esse si basano sugli attuali sistemi e procedure di raccolta dei dati, già in funzione e utilizzati da operatori e Stati membri per comunicare alla Commissione le informazioni sul mercato, ai quali è assegnato ora un ambito di applicazione più ampio. Ogni Stato membro sarà responsabile della rilevazione dei dati sui prezzi e sui mercati. La Commissione raccomanda agli Stati membri di scegliere l’approccio migliore sotto il profilo dei costi e di non prendere in considerazione le piccole e medie imprese per ridurre gli oneri amministrativi.