Aperto il bando per le mense scolastiche biologiche certificate. È attiva sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la piattaforma informatica per ricevere le domande delle stazioni appaltanti per le mense biologiche certificate.

“È la prima volta in Italia che vengono definite e regolate le mense biologiche, dando così maggiori informazioni agli studenti e alle famiglie – spiega il Mipaaf in una nota – Già lo scorso dicembre erano stati presentati i criteri di classificazione, concordati con il Ministero dell’Istruzione, le Regioni e i Comuni, e i marchi che identificano le mense biologiche scolastiche. La norma, infatti, prevede che le scuole che vorranno utilizzare il marchio volontario dovranno inserire delle percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche tecniche fissate”. Ci sarà un fondo ad hoc per le mense scolastiche biologiche, che sulla base del numero dei beneficiari del servizio sarà ripartito fra le diverse regioni. La piattaforma è disponibile all’indirizzo http://servizionline.politicheagricole.it/mensescolastichebio/