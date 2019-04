UNC: premiati i vincitori del contest “Pubblicitario per un giorno”

Si è tenuta questa mattina la premiazione del contest “Pubblicitario per un giorno” promosso dall’Unione Nazionale Consumatori e Istituto Valorizzazione Salumi Italiani per informare sul consumo di carni suine e salumi, al quale hanno partecipato numerosi studenti delle scuole superiori di II° grado e delle Università con dei video autoprodotti dedicati ai prodotti della filiera carne suina e salumi.

“Pubblicitario per un giorno” è una delle azioni promosse all’interno della campagna “Salumi e carne suina: energia che è un piacere”, alla quale contribuiscono del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo e di ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.

Per il contest i ragazzi hanno dovuto realizzare un mini-video pubblicitario della durata massima di 2 minuti che doveva affrontare i messaggi chiave della campagna: Qualità e sicurezza della filiera suinicola; Tradizione e gusto in tavola; L’importanza dell’equilibrio fra alimentazione e attività fisica; Carne suina e salumi nella dieta mediterranea.

I vincitori delle tre sezioni del concorso:

Sezione studenti universitari – Nicolò Merante della Humanitas University e Luca Pessina della facoltà di Fisica all’Università degli Studi di Milano, con il video “Salume è…”, che si aggiudicano un buono acquisti da 500 Euro.

– Nicolò Merante della Humanitas University e Luca Pessina della facoltà di Fisica all’Università degli Studi di Milano, con il video “Salume è…”, che si aggiudicano un buono acquisti da 500 Euro. Sezione scuole secondarie di secondo grado – Enrico Milone, Fabio Paradisi, Arianna Di Paolo dell’IPSEOA Vincenzo Gioberti di Roma, con il video “L’unicità e il gusto della dieta mediterranea”, che si aggiudicano un buono acquisti da 500 Euro.

– Enrico Milone, Fabio Paradisi, Arianna Di Paolo dell’IPSEOA Vincenzo Gioberti di Roma, con il video “L’unicità e il gusto della dieta mediterranea”, che si aggiudicano un buono acquisti da 500 Euro. Sezione premio della rete: Martina D’Onofrio e Davide Castoro dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, con il video “A tavola con salumi e carne suina”, che si aggiudicano un buono acquisti da 300 Euro.

“Educare i consumatori alla corretta alimentazione rappresenta una sfida sempre più complicata al giorno d’oggi”, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. “Se da una parte è aumentato l’interesse dei consumatori ai temi del food, dall’altra questa attenzione al ‘mangiar bene’ non è sempre accompagnata dall’adeguata educazione alimentare. Il mercato delle carni è uno dei settori che negli ultimi anni ha visto il proliferare di fake news con gravi conseguenze per il mercato e per gli stessi consumatori: ricordiamo, infatti, che per uno stile di vita sano è fondamentale una dieta equilibrata, in cui siano presenti le proteine animali. Oltre naturalmente ad attività fisica e corrette abitudini”.

La campagna “salumi e carne suina: energia che è un piacere” mira a sensibilizzare consumatori e media sull’importanza della presenza di proteine animali in una dieta equilibrata soprattutto per alcuni soggetti come i bambini in età pediatrica, gli sportivi o gli anziani e in associazione all’attività fisica e ad un corretto stile alimentare. Tra gli obiettivi perseguiti dalla campagna, anche attraverso l’iniziativa ‘Pubblicitario per un giorno’, ci sono la lotta alla disinformazione sul tema nutrizionale e sulla filiera suinicola, la promozione del patrimonio tradizionale e gastronomico del nostro Paese e la valorizzazione di sistemi produttivi legati al territorio di appartenenza, come le produzioni DOP e IGP.